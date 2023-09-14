牙痛慘過大病！　工聯會倡推牙科醫療券、港深口岸建港式牙科醫院

牙痛慘過大病！香港每1萬人只得3.7名牙醫，比率遠低於內地和日本，工聯會倡議在港深口岸區域興建港式服務綜合牙科醫院，及增設二千元牙科專用醫療券且容許「過河」，方便長者和市民到內地使用牙科服務。



工聯會倡議在港深口岸區建港式牙科醫院，方便港人北上接受牙科治療（李宇婷攝）

全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長、立法會議員黃國今日（14日）指，香港牙醫嚴重不足，截至2022年年底，香港只有2786名註冊牙醫，每萬人只得3.7名牙醫，遠低於日本8名及內地4.46名。

他指，衞生署全港只有11間牙科街症服務診所，一星期只開放一至兩天的半晝時段，市民面對搶籌難，但卻只能接受止痛及拔牙等基本服務，而私營牙醫則收費高昂。反觀羅湖口岸較知名的私營牙科診所，即使杜牙根也能安排即日治療，而內地部分城市的私營牙科收費一般只是香港的一半甚至三分之一。現時本地65歲及以上港人超過150萬人，預計到2040年將直撲260萬人，佔總人口比率超過三成，牙科服務需求將大增。

工聯會倡議增設2000元牙科專用醫療劵、簡化關愛基金牙科服務申請流程、增加培訓牙科治療師及牙齒衞生員、18區各設牙科街症診所，及提升衞生署牙醫待遇挽留人才等等。

參照港大深圳醫院模式建牙科醫院

此外，同是全國政協的工聯會秘書長馬光如稱，今年三月兩會期間反映了「在深港口岸區域設立港式服務綜合牙科醫院」的社情民意，建議香港與深圳共同研究，參照香港大學深圳醫院模式，在深港口岸區域建議興建一所港式服務的綜合牙科醫院，除接受長者醫療券及倡議中的牙科醫療劵，醫務衞生局亦可透過購買服務或更多資助「過河」方式，讓市民自由選擇北上接受牙科治療。

馬光如指出，港深口岸區域附近早有大量私營口腔診所，惟港人未必太掌握這些診所的水平和口碑，建議的綜合牙科醫院以引入港式醫療服務標準為目標，可促進大灣區整體牙科服務提升。

她又稱，興建牙科醫院需要港深兩地政府研究制定包括土地建設優惠、稅務優惠和人才互通政策等。