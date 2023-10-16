追蹤共識會議青年對消費券取態　支持派發由七成下跌至不足一半

智庫「MWYO青年辦公室」聯同立法會議員洪雯、梁毓偉、張欣宇及楊永杰，8月舉行有關消費券為題的共識會議。智庫以四次問卷調查追蹤參加者立場改變，發現有近七成參加者在首次問卷中認為政府應繼續派發消費券，惟活動完結後認為應繼續派發的比例下跌至48.1%，比例與不應該派發相同。



36名青年8月分組深入討論

智庫招募了36名18至40歲青年參加8月5日至6日的「共識會議—消費券青年點『算』論壇」。參加者被分配到六個小組進行討論，主要圍繞兩個議題，包括「在甚麼前提下政府應派發消費券」，及「如政府於下個財政年度發定向消費券，應以甚麼原則發放」。

經過兩天活動後，六組一致同意如當社會出現「影響經濟的不可抗力因素」，政府應考慮派發消費券；有五組同意以「產業」定向的消費券是其中一個方向，對象是針對「較缺乏社會關注而消費券有直接正面效果」的產業等。

洪雯：樂見參與者以公共利益看待消費券

一向對派發消費券有既定立場，曾公開斥政府「任性」的洪雯坦言，自己就消費劵的確有清晰立場，但參加後已決定放下成見，尊重及推廣共識。她樂見參與者不涉民粹，願意從公共利益看待消費券，認為最終結論與自己想法類近，強調會尊重是次會議共識。

36名18至40歲青年參加了8月5日至6日的「共識會議—消費券青年點『算』論壇」，並分組討論和達致共識。（資料圖片/廖雁雄攝）

張欣宇表示，自己本來對消費券持開放態度，認為派發消費券有助帶動市民的士氣、開心程度，但經過是次共識會議後，發現青年均認同除非再有世紀疫情、不可逆轉的情況，否則不應再派發消費券，故他會尊重共識。

透過協商調整立場 達致共識

梁毓偉續指，即使要派發消費券，成效、大環境等因素要納入考量。他又說，過程比結果重要，眼見有參加者由好「硬頸」，通過協商、軟化，後來改變立場，認為共識會議有不少機遇讓青年人認識政策。洪雯又指，自2019年後，不少人質疑「香港仲可唔可以講民主」，她認為共識會議或是適合香港的一種民主方式，期望未來可吸納更多體制外的青年的聲音。