免遣返聲請｜李浩然倡強制入住半開放營區　准有條件工作換物資

本港截至去年9月仍有近一萬五千名免遣返聲請人滯留，港府去年提供的人道支援開支高達十億元。問題纏擾本港多年，身兼基本法委員會委員的立法會議員李浩然指，保護難民的「免遣返聲請機制」遭嚴重濫用，建議當局把閒置方艙設施改作半開放營區，強制合資格聲請人入住，但容許他們有條件從事人手短缺的指定行業工作換取物資，政府同時亦停發現金津貼。



他認為，將有助當局集中管理聲請人，同時又可減輕政府財政負擔及讓聲請人生活有改善，由於工作不能賺取金錢報酬，相信不會相鼓勵更多「難民」來港。



十年開支累計85億港元

現時特區政府向每名成年聲請人提供每月 1,500 元租金援助和約1,800元其他基本人道援助。2012/13至2021/22的十年裡，港府用於免遣返聲請人的開支合計高達85億元。

李浩然與他的研究團隊今日（9日）發表《近年由免遣返聲請者引發的社會問題研究》，發現近年大部份「難民」不是來自活躍戰區和災區，是來自比較貧窮的地方，包括越南、印度、孟加拉等地，並非真正要尋求政治庇護；兼且不少被拒絕的免遣返聲請申請人，會提出司法覆核。李浩然形容，當中很多人實是濫用司法程序，借等候司法程序的時間留港「打黑工」，賺取比家鄉更高的工資。

他指免遣返聲請人滯港，對本地治安、就業、社會福利、行政和司法機構運作均帶來影響，建議政府考慮探討與不同地區合作，利如提供資金把免遺返聲請人轉移至香港以外地區，以等候酷刑聲請申請審核，互惠互利。

把閒置方艙闢作半開放營區

他承認同時要在人權、治安、公共財政取得平衡，也建議政府考慮善用現有社區隔離設施，参考國外和當年處理民越南船民安排，把部分閒置方艙醫院改作半開放式營區提供膳食和住宿，強制合資格聲請人入住及停發現金津貼，但同時容許他們有條件外出工作。他認為，強制留宿和有條件容許工作，應有助遏止「打黑工」 和從事非法活動。

行為良好者可獲准有條件從事指定工作

李浩然強調，容許有條件工作不等同讓聲請人合法在港工作，因將有多重限制，包括只能獲發物資和限制工作時數，目的只為讓聲請人回饋本地社會、適當地補助其生活及減低其參與不法活動的誘因。

至於國際上是否有類似先例，李浩然指法律上，人道援助沒有特定形態例如錢，不少國家會是會提供食物和生活物資上的支援。參考英國做法，一些需長時間等候決定的個案，如該延誤並非由聲請人造成，而聲請人行為良好，經過審核，可考慮容許聲請人申請工作許可，但只能從事當局訂定的短缺職業清單上的工作。

他強調，政府宜重新檢視現有的司法程序，簡化司法程序，盡快遣返不符資格的聲請人，將資源投放在有需要受庇護的難民上。