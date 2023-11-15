鰂魚涌站隧道積水照曝光　水淹過鋼軌　張欣宇料爆水喉抽水泵失靈

港鐵將軍澳綫過海段下午一度停駛，由於鰂魚涌站附近路段有積水。《香港01》獲得涉事積水路段相片，見到積水蓋過兩邊鋼軌。香港新方向立法會議員張欣宇估計，隧道內有水喉爆裂，同時抽水泵失靈引致積水，積水容易積聚飄浮物影響行車安全。



鰂魚涌站隧道有積水 將軍澳綫過海段一度停駛

將軍澳綫鰂魚涌站附近路段受積水影響，來往北角站至調景嶺站列車服務一度暫停、來往寶琳至調景嶺站維持 6 分鐘一班車、來往康城至將軍澳站維持12 分鐘一班車，港鐵正在處理事件。

積水蓋過兩邊鋼軌。（張欣宇提供）

隧道積水淹過鋼軌 張欣宇料爆水喉兼抽水泵失靈

《香港01》獲得涉事積水路段相片，見到積水淹過兩邊鋼軌，水面倒影隧道天花板情況。香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問時說，隧道有積水不罕見，但根據車務守則，積水深度浸過鋼軌軌面就要停駛。

香港新方向張欣宇。（廖雁雄攝）

積水料非因海水流入 飄浮物或影響行車安全

張欣宇相信積水並非因為隧道破損引致海水流入，預料是隧道內有水喉爆裂，例如消防喉，而隧道抽水泵又同時失靈，「停駛是因為不知道會否有飄浮物在積水出現，行車會危險」，如果情況嚴重，需時一個多小時清理，關去涉事喉管的水掣。