暴雨！街坊稱鰂魚涌站出口「水浸」　網民不停糾正：只係小小積水

【紅雨／黃雨／水浸】大雨持續，天文台今晨（9月14日）早上5時55分一度發出紅色暴雨警告信號，部份地區出現水浸。有鰂魚涌街坊今早上傳照片，指「鰂魚涌站出口又水浸」，拍到途人要避開水深區域再涉水而行，前往太古坊方向。有街坊指該處的沙泥一直未清理好，苦笑道「瞓個覺又到500年」，又不停糾正樓主，「只係小小的積水」。



網民拍到鰂魚涌站出口「又水浸」，途人避開深水地方過馬路。（facebook群組「香港突發事故報料區」）

天文台今早一度發出紅色暴雨警告信號，部分地區出現水浸，有市民拍到英皇道新威園巴士站附近的山坡暴雨不停沖下，變成泥黃色「瀑布」。有該區街坊在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，形容「鰂魚涌站出口又水浸」。

照片所見，相中位置應為港鐵鰂魚涌站A出口外，途人正過馬路行去太古坊方向，避過深水地方。有網民指該出口附近沙泥似未清理好，「呢度啲沙泥都未搞好」。部份市民踩入水時，水未有完全淹過鞋，因而有網民不停糾正樓主不可輕言水浸，笑指「係積水」、「只係小小的積水，無問題」、「只係水太多，沒有水浸！」、「有樹葉塞咗咋」、「唔好亂講，自己更正返係積水啦」。

市民最近接連經歷10號風球、黑雨、水浸，看到照片也不禁一起開玩笑，「瞓個覺又到500年」、「而家係500年一遇，香港已經過咗1500年」、「轉眼間就1000年了」、「又話設計防到200年一遇嘅？」。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）

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