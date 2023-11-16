立會通過檢討外判制　何君堯：像我的腰變米芝蓮腳就承受很大壓力

立法會通過無約束力議員議案，促請政府帶頭檢討外判制度。工聯會、勞聯背景的議員要求保障外判工權益，但商界議員憂慮，將外判崗位轉長工，會加重政府財政負擔。選委會界別何君堯指外判制存在中間剝削，更形容：「好像我的腰一樣，變了「米芝蓮」，中間特別肥」強調必須要審視外判制度。



立法會通過無約束力議案要求檢討外判制（立法會直播截圖）

截至去年底，政府有270份清潔和保安等的外判合約。

提出議案的工聯會議員黃國指，現時政府外判制是「三輸」，工友權益受剝削、政府無法通過外判節省成本、市民又得不到滿意的公共服務，贏的只有外判商。民建聯顏汶羽和法律界林新強均提出修正案，分別要求審視外判合約的評審準則和優先聘用本地僱員。

自由黨批發及零售界議員邵家輝則指，保障員工有許多方法，但要打破傳統的外判制度，則要三思，公帑要用得其所。他又指，把外判職位變長工與世界主流趨勢背道而馳，結果很可能導致政府及公務員編制不必要地膨脹、開支大幅上升，但服務質素及效率反而較私營機構下降。

何君堯指必須檢視外判制，因中間存在剝削（立法會直播截圖）

選委會界別何君堯指外判制本來是靈活，但質疑事實上未必。他指，有很多退休公務員退休後到外判商工作，自己判給自己，這一種流弊外判後就會中間剝削：「中間肥胖，好像我的腰一樣，變了『米芝蓮』，中間特別肥但腳就承受很大壓力、特別瘦。」他認為必須審視外判制度，中間剝削的情況不應存在。

選委界議員陳紹雄也指，最為人詬病的是不少機構奉行價低者得的採購策略，但外判承辦商往往為求中標，同時又追求利潤最大化，壓縮人手編制和工資福利。

許正宇：價低者不足以中標

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，政府現時的採購服務合約，絕對不是，亦不可能是價低者得，單靠提出低價，不足以中標，新的政府標書評分制度更看重技術部分。

自由黨議員張宇人要求記名表決，原議案及修正案均在分組點票下獲通過，自由黨4票全數反對，經民聯棄權，工聯會、民建聯、新民黨都投下支持票。