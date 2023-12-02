郭卓堅司法覆核三會提名敗訴　麥美娟：為選舉制度提供堅實基礎

「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核三會提名機制，日前被裁定敗訴，民政及青年事務局局長麥美娟指，裁決為選舉制度提供堅實的法律基礎，判詞認為三會成員代表了不同社會階層，具有廣泛的代表性，提名制度符合選舉的相稱性，並且回應公眾的質疑。



距離區議會選舉投票日大約一個星期，多個政黨告急，被問及預計投票率時，麥美娟反問，「難道要2019年的選舉氣氛？」當時助選團要著防刺衣和迷你滅火筒，可能是口中的選舉氣氛激烈，今次的選舉是健康良性的競爭，希望選民認真研究候選人政綱。



麥美娟：市民安心投票得來不易

郭卓堅早前入稟高等法院申請司法覆核，挑戰改制後的區議會選舉，規定候選人須獲三會委員提名的做法違憲，高院昨日（1日）裁定郭卓堅敗訴。

麥美娟回想2019年的情況，她指助選團會被起底，候選人的宣傳品被破壞，她稱有關情況歷歷在目，助選團今天能無畏無懼助選，市民安心地投票都是得來不易。

廉署會調查網上誤導他人投廢票

在活動上，麥美娟呼籲市民投票日踴躍投票，同時又提醒市民會在票站收到一張選票，每人在選票上剔一個剔，選出心儀的區議員，讓政府更好落實地區治理的工作，她在活動後，指留意到在網上人誤導他人在選票剔兩個剔、投廢票或白票。她指廉政公署和選舉管理委員會將對案件展開調查，任何阻礙選舉順利進行的違法行為進行法律追究。政府都會有法必執。

至於政府正擬定的委任名單，麥美娟表示，在考慮委任議員人選時，政府會考慮其政治可靠性、愛國愛港程度、社會代表性以及對社區的熟悉程度，會以用人為才的原則，委任具有服務社區心志的人士。