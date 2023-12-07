工聯會公布支援獨居長者報告　郭偉强建議為獨居長者設低價飯餐

獨居長者是政府精準扶貧的對象之一，工聯會今日（7日）舉行發表研究報告記者會，分別就個人、鄰里、社區、長者中心「四層架構」，及醫療、科技及社會服務方面提出建議，以支援獨居長者的日常生活。



工聯會表示，統計處2021年資料顯示，現時有逾18.8萬戶65歲或以上獨居長者，其中有12萬為公屋住戶，當中有148戶更是100歲或以上。鄧家彪指，部份獨居長者養成孤僻習慣，形容為「隱蔽長者」。他認為獨居長者資料庫方面有很大的改善空間，政府應檢視目前有關獨居長者資料系統的情況，在此基礎建立綜合大樓數據資料庫。

為支援獨居長者，工聯會建議從個人、鄰里、社區、長者中心「四層架構」出發。個人方面，工聯會建議政府評估獨居長者的身體情況是否為體弱個案；鄰里方面，透過關愛隊主動帶動關愛長者氣氛；社區方面，與關愛隊、屋邨保安等完善獨居長者名單；長者中心方面，將獨居長者納入中心服務範圍內。

陳穎欣倡設立「長者傾訴流動站」

陳穎欣則就醫療方面提出建議。她建議政府在社區內設「長者傾訴流動站」，職員或義工主動關心長者近況，「減少孤獨死的現象」，同時提供「一對一」陪診服務。陸頌雄建議善用科技，為獨居長者安裝升級版平安鐘，並將升級版平安鐘安裝月費納入現有綜援計劃。郭偉强則從社會服務提出建議，期望民政署與當區食肆合作，於下午5時至6時以低於市價的套餐緩解獨居長者吃飯問題。