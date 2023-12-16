西區警區國安教育活動　張國鈞稱為青少年灌注正能量值得推廣

西區警區為西區和南區的中小學生，舉辦為期超過半年的國家安全教育活動計劃，以提高他們的國家安全意識。律政司副司長張國鈞在啟動禮上致辭指 ，國家安全不是紙上談兵，亦不是深奧難明，活動為青少年灌注正能量，提升正面價值觀和法治素養，值得讚賞和多加推廣。



包括參觀立法會

名為「國安有您·有理·有里」的活動計劃，為來自西區和南區38所中小學的同學提供一個長達7個月的活動，當中包括國家安全問答比賽、總體國家安全觀講座、中式步操基礎認知簡介會，以及參觀立法會等。計劃首個活動由張國鈞於啟動禮分享「國家安全」重要信息，而本月18日在西區少年警訊會所內將舉行「總體國家安全觀講座及中式步操基礎認知簡介」，課程由保安局安排，並由「國家安全教育中心」舉辦，其後7個月將舉行一連串考察參觀學習活動，包括參觀立法會等。

張國鈞在致辭時指，活動提高中小學生的國家安全意識，營造維護國家安全的氛圍，同時也使大家認識國家《憲法》、《基本法》和培養國民身份認同，十分有意義。

出席同一場合的警務處副處長（國家安全）簡啟恩致辭時提到，國家安全是一個國家發展的重要基石，在維護國家安全中，香港警隊扮演着重要角色，而認識國家安全對年輕一代發展非常重要。習主席曾提到「共同維護和諧穩定 、青年興則香港興」，所以警隊不斷舉辦各種類型活動，希望青少年透過參與活動獲得國家安全知識，從而培養出愛國、愛港精神及加強國民身份認同，亦希望青少年從中領會，發展出正確法治觀。