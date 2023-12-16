元朗火警影響青年宿舍　周浩鼎協助至凌晨3點：青年唔係咁難溝通

昨日（15日）晚上位於元朗有鐵皮屋起火，附近的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」受影響影響需要疏散，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎到場協助跟進，和民政專員溝通後，朗屏社區會堂開放予有需要的青年暫作休息。



周浩鼎說，縱然社會上有意見指青年人難以溝通，諸多要求等，但事件後發現其實只要用心聆聽和溝通，年青人也是樂於溝通亦能建立關係。



疏散過程中，有青年先行回家暫避，亦有青年停留，周浩鼎憶述民建聯元朗區團隊和元朗民政專員溝通，要求開放社區會堂作臨時庇護中心，專員亦從善如流，感謝專員接納他們的建議，為有需要的元朗青年綠洲居民提供多個選擇，團隊及後協助安頓他們，他們感謝當局提供環境相對好的社區會堂作暫住地，例如有杯麵提供。

初到現場被揶揄 周浩鼎：用心聆聽後青年樂於溝通

事件過後，周浩鼎回想初到現場被揶揄，「日理萬機的周浩鼎，估唔到這芝麻綠豆事也來」，但在溝通的過程中，也感受到青年感謝民建聯團隊的幫助，態度也是善意的，認為縱然社會上一般有意見指青年人難以溝通，諸多要求等，但只要用心聆聽和溝通，年青人也是樂於溝通亦能建立關係。