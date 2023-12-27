梁振英憶推24小時通關遭公務員質疑　稱兩地關係決定港人食粥食飯

國家發改委日前公布《大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，當中提到建議更多粵港澳口岸實施24小時通關及「一地兩檢」。全國政協副主席梁振英憶述當年作為行政會議召集人，協助推動落馬洲管制站24小時通關時，曾有高級公務員反問「有什麼香港人會半夜返港？」。他說：「香港人食粥食飯，和內地的關係是決定性因素，香港和內地的交往，首要是『通』」，表示支持更多口岸24小時通關。



全國政協副主席梁振英今日（27日）在社交平台發帖，憶述當年推動落馬洲管制站24小時通關時被反問原因，他說：「香港人食粥食飯，和內地的關係是決定性因素，香港和內地的交往，首要是『通』」。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

《計劃》中提出在更多粵港、粵澳口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等通關新模式，亦提倡更多口岸實施「24小時通關」。

憶述遭高級公務員反問推24小時通關原因

梁振英今日（27日）在社交網站發文表示，支持更多口岸24小時通關。梁振英憶述擔任行會召集人時曾協助時任特首董建華推動落馬洲管制站24小時通關，當時他與負責此事的高級公務員吃飯商議，遭對方反問：「有什麼香港人會在下半夜從內地返香港？」梁振英當時未有詳細解答，僅再反問：「有什麼人會在下半夜從香港去九龍、從九龍去香港？為什麼我們不在下半夜把海底隧道封起來？再者，我們要方便的不僅是回香港的香港人，還要方便從香港去內地的所有人。」

梁振英指香港與內地的關係決定了港人「食粥食飯」，認為香港和內地的交往首要是「通」，倘香港和內地的交往不通，不僅經濟發展受阻，民心隔閡還會造成政治問題。

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短期或影響本地消費力 惟競爭推動進步

梁振英提到有意見擔心更多口岸24小時開放或會流失本地消費力，他認為短期內雖然會有所影響，但提醒「不擁抱競爭，就不會面對升級轉型的必要，更不會將香港的業務版圖伸展過深圳河」。

除此之外，梁振英又質疑香港仍有太多政界人物和意見領袖太少去深圳，形容他們心中滿是「紅燈黃燈」，認為「內交」的硬心所在仍是態度問題。