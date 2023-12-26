國家發改委倡更多口岸24小時通關　劉國勳爭取深圳灣口岸先實施

國家發展和改革委員會發布《大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，當中提到改善通關流程，在更多口岸實施24小時通關和「一地兩檢」模式。民建聯立法會議員劉國勳建議，本身已實施貨檢24小時通關的深圳灣口岸，進一步擴展至旅檢24小時通關，同時延長香園圍、羅湖及落馬洲口岸服務時間至午夜12時，採用「合作查驗、一次放行」通關模式，解決入境處人手不足問題。



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國家發改委昨天（25日）發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，提出24項措施，包括取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制；加快推動港澳居民中的中國公民報考大灣區內地公務員；改善通關流程，在更多口岸實施24小時通關和「一地兩檢」模式等。

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劉國勳倡深圳灣24小時旅檢通關

劉國勳關注便利通關措施，他認為，目前只有皇崗及港珠澳大橋兩個24小時客運通關口岸並不足夠，應連接深圳東部（深圳灣）、中部（落馬洲）及西部（香園圍）的總體佈局，建議深圳灣口岸進一步開放至旅檢24小時通關，此外，既然香園圍口岸在規劃上是24小時通關，建議可先延長服務時間至午夜12時，下一階段再延長至24小時開放。至於羅湖及落馬洲口岸服務時間應該先延長至晚上12時，確保有足夠維修保養時間後，研究於周六、周日及公眾假期，延長開放時間至凌晨2時。

劉國勳。（資料圖片/林靄怡攝）

倡採「合作查驗、一次放行」通關 解決人手不足

劉國勳說，早前與保安局商討建議時，局方解釋受人手限制，他相信透過科技可以協助延長通關時間，例如「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客只需排一次隊，檢查一次證件便完成兩地出入境手續，加快通關程序，長遠應合併安檢和海關查驗，突破24小時通關的人手限制。

劉國勳稱，口岸便利對北部都會區的發展非常重要，期望政府及相關部門積極落實行動計劃，突破關口的設施及人手障礙，令兩地不再受地域界限影響24小時通關，讓香港融入國家發展大局升至更高台階。