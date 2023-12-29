工聯會統計今年56宗致命意外　促安全管理條例涵蓋更多行業

工聯職安健協會統計今年有56宗致命職業及工業意外，較2022年的23宗增加超過1倍，顯示職安環境迅速惡化。工聯會促請政府全面檢討現有地盤安全管理制度，將相關條例擴大致更多行業，並針對工傷情況惡劣的行業，研究具體職安措施，以減少意外發生。



下半年幾乎每周都有致命職業意外

工聯職安健協會統計今年傳媒報道的致命職業及工業意外，指全年多達56宗，下半年幾乎每星期都有發生，當中11月更有7宗致命意外，認為香港職安情況正在惡化。雖然截至9月，勞工處合共進行了53,428次地盤安全巡查，發出2,977張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出1,867項檢控，但工業意外情況仍無改善。

工聯職安健協會副主席葉偉明提到，2022年負責安達臣道工程的「精進建築工程」，今年負責的佐敦地盤再次發生致命意外，11月被發展局「釘牌」後，旋即被人發現疑似用另一間公司身份繼續經營，令人擔心現有監管制度的作用。

倡參考英國CDM及內地「三同時」制度

工聯會立法會議員郭偉强指，協會一直促請勞工處盡快強制地盤實施《工廠及工業經營(安全管理)規例》中所有14項元素，協會歡迎勞工處表示2024年第二季落實相關措施，希望盡快公布細節，並擴大至其他適合的行業。

此外，協會建議參考英國建築設計及管理規例（CDM）及內地「三同時」制度，釐清施工期間各方的責任，並加入安全保障的元素。針對工業傷亡較多的行業，他們建議政府研究具體措施，以減少意外發生。