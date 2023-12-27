柯士甸道地盤兩死意外　工程大判二判誤殺案再押後　申保釋被拒

西九柯士甸道西地盤今年9月發生奪命工業意外，兩名六旬男工人疑在地盤密閉管道內吸入高濃度硫化氫中毒身亡。地盤「大判」機電工程項目經理及「二判」渠務公司東主先後被控誤殺罪，兩案今（27日）於九龍城法院再訊。二人暫續毋須答辯，裁判官將案押後至2024年3月20日再訊，以待警方進一步調查，包括等候化驗報告及替相關專家證人錄口供。兩被告申請保釋被拒，還押候訊。



被告沈玉權（62歲，公司董事）及葉禮彬40歲，公司經理），分別為工程項目「二判」和「大判」。二人被控於2023年9月23日至24日之間，在九龍油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子郭伙記（61歲）及劉浩翔（63歲）。

案件編號：KCCC2591、2643/2023

兩名工人在地盤一管道內被發現昏迷不治。(詳看下圖)