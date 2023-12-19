致命工業意外料較去年多　勞工處：想做到一單都嫌多

近月發生多宗致命工業意外。立法會人力事務委員會今日（19日）討論2023年上半年香港的職業安全狀況及相關提升職業安全及健康表現的措施。勞工處副處長(職業安全及健康)馮浩賢表示，2023年上半年共有145宗職業傷亡個案，而致命工業意外個案則有9宗。



勞工界立法會議員周小松指，近月有約20宗致命工業意外，料整體致命工業意外較去年多。馮浩賢表示，無可否認下半年致命工業意外較上半年多，強調政府想努力做到「一單都嫌多，要清零」。



10月24日，秀茂坪安達臣道一個地盤發生工業意外，一名男工疑失足墮1米深坑，消防到場救援。

上半年工業意外較去年同期多

馮浩賢在會上交代指，2023年上半年共有14,197宗職業傷亡個案，2022年同期為16,537宗；2023年上半年有3,935宗工業意外個案，2022年同期為3,354宗。他表示2023年上半年大部份意外的傷勢較輕，指早前修改職安健法例不是終點，會繼續加強工作防止意外。

上半年有9宗致命意外 7月至今約20宗

勞工界立法會議員周小松表示，據文件顯示，香港上半年致命工業意外為9宗，惟他計算7月至今，涉及約20宗致命意外，本年的工業意外總數應該會較去年多。

對此，馮浩賢表示無可否認下半年致命工業意外較上半年多，處方很關注情況，會盡量巡查有關地盤、打擊違規作業。他表示，政府在宣傳方面已經做工夫，下個月有進一步工作，更大規模提醒建造業要照顧好自己，工作之外對自己、家人都有責任，見到危險情況要「say no」，有問題要致電勞工處熱線檢舉。

11月23日普樂道發生工業意外，一名男工受傷送院，警方在場調查。（鄭嘉惠攝）

教育界立法會議員朱國強表示，政府做了大量工作，但憑意外數字看似徒勞無功，本年的工業意外數字在上半年已經較同期多，致命個案從2019年至今穩步上升，希望政府承認不足、繼續努力。

馮浩賢表示，其實整體意外數字過去十多年緩步下降，工業意外死亡數字政府想努力做到「一單都嫌多，要清零」，表示整體意外率持續有改善。