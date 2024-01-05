馬逢國將卸任內委會副主席　新會期所有委員會實行逐字記錄

新一年立法會會期的內務委員會副主席人選有變動，將由身兼行會成員的資深議員陳健波出任副主席。內委會今日（5日）舉行會議，主席李慧琼表示，今次是2023年會期的最後會議，2024年會期將由本月10日開始，屆時馬逢國會卸任副主席一職，感謝其盡心盡力、貢獻良多。



此外，立法會秘書處會就大會、財務委員會提供逐字記錄服務，李慧琼指自今年1月1日起，逐字記錄服務會擴展至內委會在內的所有委員會會議，新安排下會以簡要形式，記錄委員會出席議員、發言議員及就議題需要採取的跟進行動，協助公眾完整、準確查看各委員的發言。



李慧琼引述陳國基，望立法會續與政府保持良性互動關係（盧翊銘攝/資料圖片）

引述陳國基：區議會選舉是重要里程碑

而今日的內委會會議上，李慧琼匯報與政務司司長陳國基會面情況，引述陳國基指在社會各界共同努力下，區議會選舉順利舉行，是完善選舉制度的重要里程碑，多謝立法會議員的支持，如推動社會參與選舉。

至於區議會選舉期間的電子選民登記系統出故障事宜，陳國基重提已經成立小組，會在3個月內完成調查並向特首李家超提交報告。此外，李引述陳國基指，感謝議員作為橋樑提出意見，促進良性互動關係，冀來年保持密切溝通。

馬逢國。(黃浩謙/資料圖片)

兩次感謝馬逢國作為內委會副主席的貢獻

至於馬逢國將會卸任內委會副主席一職，李在會上兩次感謝馬逢國的貢獻，稱與馬逢國合作無間。及後議員送上熱烈掌聲。