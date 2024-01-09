曾鈺成嘆少聽到選委界議員有獨到意見　少數勇於批評者卻被斥做騷

選舉改制後的第七屆立法會任期已過一半，立法會前主席曾鈺成表示，選委界議員佔議席最多，故新制度是否符合預期設計，很大程度取決於選委界議員的表現。他認為，一般市民對大多數選委界議員沒有什麼印象，「因為他們很少在公共政策的辯論中讓人看到鮮明的立場、聽到獨到的意見」，反之，少數對政府政策勇於發表批評意見的議員，卻未必博得選委會成員的讚賞，反容易被斥為做騷、演猴戲，曾鈺成說怎樣保證選委界議員符合要求，是很值得檢視的問題，他相信制度將來是要改變，不過不是一兩屆的事。



曾鈺成。（羅君豪攝）

曾鈺成以夏寶龍5項要求衡量議員表現

曾鈺成在報章撰文，重提港澳辦主任夏寶龍對管治者提出的5項要求，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

他拿這5項要求來衡量立法會議員過去兩年的表現，不過認為由公眾來評分不合理，很多議員仍未為公眾所熟悉，形容單憑傳媒報道的一鱗半爪，不可能全面準確評價每一個議員的表現，提議由議員各自提交一份自評成績表，向公眾交代過去兩年有什麼貢獻。

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議員過激大多是由於意見未被重視

新制下90名立法會議員分三個界別：直選（20席）、功能組別（30席）、選舉委員會界別（40席）。曾鈺成指，選舉委員會界別的議員則代表「香港的整體利益」，他認為即是大於各界和各地區的利益，所以選委會界別人數多於其餘兩個板塊。

要衡量立法會整體的表現，他認為首先要看處理每一項事務時，能否真正做到以香港整體利益為重，同時又保護了各界別、各地區的利益，讓民意得到全面反映，「特別是當政府聲稱為了香港整體利益而提出的一項政策，跟某界別或某地區的利益發生矛盾時，從三大板塊如何互動，便可看到制度的設計目的是否有效達到。」其中功能團體和地區直選產生的議員，他認為遇到涉及自己界別或地區利益的事，議員自當挺身而出，盡力反映選民的意見，維護選民的權益，「過去兩年時有所見，有時議員或會因表達手法『過激』而招致批評，但『過激』多是由於議員覺得反映的意見未被重視。」

選委界很少讓人聽到獨到意見 少數勇於批評者卻被批做秀

至於選舉委員會界別，曾鈺成認為由於這板塊佔議席最多，所以新制度是否符合預期設計，很大程度取決於選委會板塊的表現，議員質素特別重要。不過他說事實上，一般市民恐怕對選委會板塊的大多數議員沒有什麼印象，「因為他們很少在公共政策的辯論中讓人看到鮮明的立場、聽到獨到的意見，少數對政府政策勇於發表批評意見的議員，卻未必博得選委會成員的讚賞，反容易被斥為做騷、演猴戲。」，反問怎樣保證選委會選舉產生的議員，都符合夏寶龍提出的5項要求？是很值得檢視的問題。

立法會板塊分布將來要改變

曾鈺成認為三大板塊的設計將來是要改變的，但很多人都相信，選舉制度不會在一兩屆之後便再更改，三大板塊將維持一段較長時期，如果是這樣，客觀科學地評價本屆立法會的表現、認真檢討新選舉制度的成效，便更有必要。