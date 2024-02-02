違反專業操守被釘牌教師培增　41人被取消註冊

教育局之前推出《教師專業操守指引》，列出教師「應該」或「不應該」做的事情。局長蔡若蓮提及，去年共有171宗教師違反專業操守、被局方採取跟進行動的個案，當中47名教師被取消註冊，較前年的21人倍增。



對於有工聯會立法會議員吳秋北關心《指引》會否具體列明懲處，蔡若蓮形容現時《指引》已「畫公仔畫出腸」，又承諾會繼續豐富例子。



立法會教育事務委員會今（2日）討論到教師專業操守及專業發展，蔡若蓮表示升幅主要是由於當局展開每3年1次的查核，檢視10多萬名70歲以下教師是否有刑事紀錄，被「釘牌」的教師均已經沒有再在學校任教。她指，47宗「釘牌」個案中，有41宗介定為一般違法個案，其餘6宗屬專業失德個案，包括3宗與學生有超越師生關係的交往、3宗在學校不小心播放色情影片等。

目前還沒有收到被取消資格的教師申請復職

勞聯立法會議員林振昇關注已被懲戒的教師是否有悔過的機會，蔡若蓮指局方明確表示，如果教師有一般刑事罪行或性犯罪等，將不允許再註冊。如果教師因專業能力問題被停牌，三年內如果有足夠證據證明已經改進，可以提交給專責小組重新考慮，但目前還沒有收到被取消資格的教師申請復職。

選委界立法會議員劉智鵬質疑目前的機制如何確保學校僅聘請到「良師」，蔡若蓮表示，道德是教師必須具備的基礎，並指出《指引》的制定是為了讓教師了解社會重視道德。她表示，家長也歡迎這一舉措，並形容「良師需要在入行後不斷努力」。

狄志遠關心局方如何評估和鼓勵教師士氣

社褔界立法會議員狄志遠提到教師流失率高，問到局方如何評估和增加教師士氣。蔡若蓮表示，教育局通過各種活動讓「好老師的故事」被看見，並且有很多教師獎勵措施，相信方法可以鼓勵教師。她又提到自己和副局長定期隨機邀請教師面對面交流，並定期約見校長、參加活動，以保持與前線教師的持續接觸，了解最新情況。