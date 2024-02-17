公屋租金料加幅10%內　民主黨批評離地 促不要與民為敵

房委會今年中將進行每兩年一次的公屋租金檢討，房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今（17日）表示，即使租金加幅達10%的上限，相信住戶是負擔得到。民主黨副主席莫建成強烈批評，羅淑佩加租加到盡的言論是嚴重「離地」，完全不了解民間疾苦。



羅淑佩表示公屋租金有加亦有減，根據規定，加幅會「封頂」不可超過10%。她說四成租戶目前每月租金不超過2,000元，即使加租也只是多付百多、200元，部分甚至只是數十元。她又強調，當局要大規模建屋及做很多改善措施，需要審慎理財。

莫建成則回應表示，加租的金額並不是市民是否能夠負擔得到的問題，縱使基層市民可以負擔到，但加租後整個家庭或要節衣縮食，影響生活質素，更會造成經濟惡性循環，經濟復甦難上加難。他批評，加到上限10%的説法十分離譜，因過去兩年一般市民的薪金加幅也沒有10%，而未來一年香港經濟狀況仍相當不穩，不少僱員有機會面對凍薪裁員，故羅的言論非常「離地」。

莫建成指，政府正面對嚴峻的財政危機，但在《財政預算案》公布前夕，不斷有高官「放風」及「出口術」說加租、加急症室收費等。莫認為，增加公屋租金和政府服務收費必定是直接影響民生，促請政府在社會困難時期要以民為本，不要與民為敵。他又強調，房委會應檢討加租機制，不應集中計算住户收入，亦應多加考慮通脹及家庭開支。不要每次租金調整都是「有加無減」。