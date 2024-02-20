草委廉希聖：高度自治靠比較得出 香港可繼續朝雙普選進發

基本法草委、現年92歲的廉希聖在港推出口述新書《一字千金——廉希聖憶香港基本法起草》，擔任總策劃的立法會議員、基本法委員會委員梁美芬今日（20日）舉行新書發布會，特意邀請到廉希聖線上分享。



廉希聖認為「高度自治」一詞是透過比較而得出的結論，強調以新疆等自治區為例，力證香港是最為「高度自治」的地區，並重申香港的「高度自治」是中央授權，「《基本法》不是『分權法』，而是『授權法』。」



梁美芬今日(20 日）舉辦《一字千金-廉希聖憶香港基本法起草》新書發佈會，除邀請香港律師會副會長湯文龍、物業管理業監管局主席黃江天、教大國家安全與法律教育中心總監顧敏康等人外，現時身處河南的廉希聖亦透過視像出席發布會，憶述當年起草《基本法》的點滴故事。

廉希聖說，《基本法》是憲制性法律，但一個國家只能有一部憲法，所以當時命其名為《基本法》，而《基本法》提早制定目的是令到仍未撤離香港的英國人行事時也會考慮《基本法》，形容是為英國人定下規定。

廉希聖又分享起草《基本法》的困難之處。他說，由於「一國兩制」是獨創、無先例，起草委員無例可參考，加上起草《基本法》的委員有內地、香港人，有人擔心表決時會出現不公情況，整個起草過程中，主要靠協商，而非靠表決；其次，兩地委員的生活背景、文化習慣、法律制度完全不一樣，要兩地委員就《基本法》起草達成共識，是相當難的。廉希聖笑稱：「大家都講廣東話，都聽不懂，要靠翻譯」，不過最終成功完成起草工作，他重複說道：「不容易，真的不容易」。

廉希聖：《基本法》起草不設預算限制 一字千金

《基本法》由起草至完成歷時4年8個月，時間成本很高，廉希聖說，每一個條文都千錘百煉，起草不設預算限制，「各項費用實報實銷」。因此，廉希聖形容基本法是「一字千金」，既指《基本法》的起草開支，也指《基本法》的內容價值。

就《基本法》提到「五十年不變」，廉希聖認為這不是一個時間概念，「不是說到第51年，（制度）就要變如果說這個制度好，我覺得也沒有變的必要」。他認為「一國」是必要，「兩制」是可以發展的。

與新疆相比 證香港是最「高度自治」地區

高度自治方面，廉希聖指現時仍未有學者能定義何謂「高度」，他認為「高度」一詞是透過比較而得出的結論，他以新疆等自治區為例，力證香港是最為「高度自治」的地區，包括擁有獨立審判權、發行貨幣，不過無論如何，他強調香港的「高度自治」都是中央授權，「《基本法》不是『分權法』，而是『授權法』。」

可繼續朝雙普選目標進發

至於港府將完成憲制責任，就《基本法》23條立法，但《基本法》45條與68條規定的「雙普選」卻仍未實現，香港未來是否應繼續朝「雙普選」方向發展時，廉希聖說：「看不到有修改需要，要繼續做下去」，他又指已故領導人鄧小平早已預料到香港回歸後不會一直平穩發展，《香港國安法》及《基本法》第23條正是國家為保護香港穩定發展而定下的條例。