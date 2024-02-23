立會春茗　梁君彥：議員一聽到「23」很興奮　香港今年幸運數字

立法會主席梁君彥在今日的立法會龍年新春午宴上致辭指，今日是23日，不知道議員為何聽到23就會好興奮，又認為23是香港今年的幸運數字。



今日的龍年春茗，行政長官李家超與多名政府官員有出席，他們在午宴前更在立法會大樓欣賞聖保祿天主教小學中樂團的演奏。

梁君彥在春茗上致辭時稱，今日是2月23日，不知道議員為何聽到23就會好興奮，拼命為香港拼經濟、謀發展。他又提到去年，立法會足球隊與政府足球隊踢友誼賽，保安局局長鄧炳強身穿23號球衣上陣，帶領政府足球隊罕有以2比3贏出。

他相信「23」將是香港今年的幸運數字，一定會令本港經濟迅速發展，市民安居樂業。

梁君彥又表示，在中華文化中，龍象徵祥瑞、智慧及力量，指龍是獨一無二的神獸，出水能飛、入水能游，是「範範掂」、生命力強、活動空間廣闊。他說，在古代神話傳說中，龍能行雲布雨，是和風化雨的主宰，亦是祥瑞的象徵，指香港是東方巨龍的明珠，在國家大力支持下，具備優良條件，發展動能多元化，發展空間更廣闊，進一步展示龍的魅力及能量。他祝願市民龍馬精神，香港政通人和、百業興隆，國家龍鳳呈祥、龍騰萬里。