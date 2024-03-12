資深傳媒人張圭陽撰文　引述已故查良鏞稱當年報社潛伏各方特務

今年是武俠小說泰斗兼《明報》創辦人查良鏞（金庸）百歲冥壽，曾在《明報》工作的資深傳媒人張圭陽在《明報月刊》撰寫懷念文章，憶述上世紀80年代，查良鏞早已 知悉《明報》內潛伏各方特務，但對此處之泰然。



一代武俠小說泰斗、《明報》創辦人查良鏞。（資料圖片）

張圭陽在文中回憶道，他上世紀80年代在《明報》採訪部從事外事新聞採訪，專門與外籍高官、外國領事、訪港外國國會議員打交道，一次與倫敦來客交談中，意外得知報社內A君是台灣的間諜，B君是蘇聯 KGB 特務，逐馬上向查查鏞滙報，但查卻不慌不忙、反而臉帶得意之情笑說:「這也太小看我們《明報》了。」

多國情報機構線人雲集 反映外國特務在港活躍程度

張圭陽引述查良鏞指《明報》豈只有國民黨、KGB 的特務，編輯部的C 君是英國特務，副刊2名專欄作者D君和E君收受美國新聞處津貼等。張圭陽稱自己當時曾愚鈍地問為何不辭退這些人，引述查良鏞指這些人很好用，會把《明報》的動向準確地第一時間向所屬國家匯報，《明報》的影響力可更大。

資深傳媒人張圭陽指一家報社竟然有多國情報機構線人，反映外國特務在港活躍程度 （恒生管理學院圖片）

張圭陽指，一家報社竟然有許多外國情報機構的線人，除說明《明報》的重要性，也反映出外國特務在香港的活躍程度。

他在文章中又指，今天國家安全成為全球熱門課題，美國政客們「國安」不離口。歷史上香港地區一直是內地的國安風險，香港歷來是世界各國情報機構收集內地情報最佳地方，不同的時空，不同的反政府人士，選擇香港為棲身之地，包括清末的興中會、民國時期的中國共產黨、1949年後的國民黨、韓戰時期的美國中情局、柬埔寨西哈努克親王、泰國流亡總理他信、稜鏡計劃的斯諾登。