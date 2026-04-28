再有議員離題發言講錯下個議程 主席容許劉文君照問承認「鬆手」
撰文：林彥汛
出版：更新：
再有新議員「搭錯線」在立法會委員會發言，不過今次委員會主席處理的手法則有所不同。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（28日）舉行會議，建築、測量、都市規劃及園境界議員劉文君在第一項議程中「搶韁」誤將下一項議程的問題一併提問。然而委員會主席周小松「放生」容許其照問。
周小松接受《香港01》查詢時指，當時認為劉文君的問題與議程「有啲關係」，加上會議尚有時間，故容許照問。但他承認是次做法「鬆手小小」，倘有下次再出現明顯與議題無關的提問會提醒 。
劉文君「搶韁」誤將下項議程問題一併提問
今日公務員及資助機構員工事務委員會舉行會議，討論部門首長責任制，以及推廣公務員義工服務及說好公務員好故事兩項議程。討論部門首長責任制的議程中，劉文君提出了兩項問題，其中一條稱政府鼓勵官員改革創新之餘，又要加強監管，認為這無疑會對公務員造成壓力，關注當局公務員應如何拿捏及平衡。
不過之後她就「搶韁」誤將原本應在下一議程提出的問題一併提問，問及公務員義工服務可否計算在每年評核內，這又會否對公務員造成壓力。
楊何蓓茵問應否留待下一議程 主席周小松承認「鬆手」
面到類似離題發言情況，周小松就未有中止提問，反而邀請公務員事務局局長楊何蓓茵回應。不過楊何蓓茵則「心水清」，隨即問周小松第二條問題，是否應留待下一個議程才回應。但周小松認為當時仍有時間，局長可就此回應。
周小松接受《香港01》查詢時表示，當時認為劉文君問到義工評核，評核與公務員問責「有啲關係」，加上劉文君問題不算多，而且尚有時間，故容許其繼續提問。不過他坦言是次處理「鬆手小小」，較為理想的做法為留待下一次議程再提問，倘有下次再出現明顯與議題無關的提問會作提醒 。
樓家強「搭錯線」遭委員會主席即時制止
早前選委界議員樓家強在工務小組會議上，誤在有關東涌的議程中提問下個有關茶果嶺的議題，當時遭委員會主席陳紹雄糾正，要求稍後發問。