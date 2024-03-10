白內障丨維他命C保護雙眼免受自由基損害！4大食物延緩白內障發生

許多民眾都害怕老化後，眼睛會變差，到底該如何照顧長輩眼睛的健康？



台灣彰化羅眼科羅英源醫師表示，長輩經常有白內障困擾，建議透過飲食調整，有效延緩白內障發生。

4大食物延緩白內障（按圖👇👇👇）

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羅英源分享，柑橘類水果、深綠色蔬菜、堅果、魚類等食物，有助於可以延緩白內障。

1. 柑橘類水果防禦自由基

羅英源指出，維他命C是一種強大的抗氧化劑，能有效保護眼睛免受自由基的損害，維持眼部組織健康。柑橘類水果及草莓等，都是維他命C豐富來源。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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2. 深綠色蔬菜補充維他命A

缺乏維他命A會提升白內障的風險。他建議可以多吃一些紅蘿蔔、菠菜、南瓜等橙色和深綠色蔬菜，這些都是維他命A的優良來源。

3. 堅果和種子減緩眼部氧化

堅果和種子如杏仁、核桃以及亞麻籽富含抗氧化物質，這些物質能有效減緩眼部組織的氧化過程，有助於維護眼睛的整體健康。

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4. 魚類保持眼部組織靈活

富含Omega-3脂肪酸的魚類如三文魚、沙甸魚和鯡魚，對眼部健康非常重要。這些脂肪酸能維護眼睛組織的靈活性，從而減緩白內障的進展。

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