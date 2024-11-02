早餐推介｜12種早餐食物飽肚燒脂　綠茶加1果汁、香蕉選這種！

早餐要吃甚麼才會瘦？推薦減肥食物12款，吃得超飽又能瘦身！



富含豐富蛋白質的乳酪，是不少人的早餐選擇，其能減少飢餓感，同時避免變胖。（Canva）

減肥的階段，吃甚麼都會錙銖必較啊！為了瘦下來，最多人都會省掉早餐這個步驟，其實減肥真的不用忽略早餐，只要吃對，不但不會造成身體的負擔，還可以幫提升新陳代謝、加速燃脂，以下12種早餐減肥必吃食物，單吃或是隨意搭配都ok，快加入你的瘦身清單吧！

有意減肥又不想捱餓，以下12種早餐食物不可錯過！（按圖了解）



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1. 雞蛋

早餐吃雞蛋是不少人的選擇，研究發現，早餐吃雞蛋能夠增加飽足感，更重要的是還能減少當天晚上的進食量，進而促進減肥！

可以這樣吃：茶葉蛋或是水煮蛋都可以。

2. 香蕉

香蕉的纖維含量很高，可以增加飽足感；尤其未成熟帶有綠色皮的香蕉，含有抗性澱粉，避免腹部脂肪的堆積。

可以這樣吃：微帶有綠色皮香蕉。

3. 乳酪

富含豐富蛋白質的乳酪，是不少人的早餐選擇，其能減少飢餓感，同時避免變胖。

可以這樣吃：無糖乳酪。

4. 莓果

研究發現，吃莓果會減少熱量攝取，草莓、藍莓、黑莓和覆盆子都是好選擇！其營養豐富，且纖維含量高。

可以這樣吃：莓果搭配無糖乳酪，效果更好。

5. 奇異果

富含維他命C、維他命K、鉀的奇異果，可以降低食慾和幫助減重，更能夠促進腸道蠕動！

可以這樣吃：直接吃比打成果汁更棒。

6. 葡萄柚

葡萄柚熱量低、水分多，而且纖維豐富。研究發現，飯前吃半個葡萄柚可以顯着減輕體重。不過，如果有服用任何藥物，吃葡萄柚前務必諮詢醫生或藥劑師。

可以這樣吃：葡萄柚直接吃最好。

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7. 堅果

堅果的好味道是大人小孩的最愛，含蛋白質、纖維素，及豐富維他命、礦物質。日常纖維素攝取量都不足，也能靠堅果補足。

可以這樣吃：無調味為佳！

8. 燕麥

熱量低、纖維高，且蛋白質含量高的燕麥，是最棒的減重選擇。其中燕麥β-葡聚醣，能夠降低膽固醇！。

可以這樣吃：選擇原粒的燕麥或燕麥片。

9. 奇亞籽

研究發現，超級食物奇亞籽可以幫助減重、降低食慾和穩定血糖，同時富含蛋白質和纖維。

可以這樣吃：奇亞籽加在無糖乳酪中，浸泡30分鐘，搭配莓果最健康！

10. 亞麻籽

添加亞麻籽的麵包，比普通麵包更能抑制食慾並增強飽足感！尤其富含可溶性纖維，可以增加飽腹感，並降低食慾。

推薦吃法：亞麻籽綠拿鐵。

11. 咖啡

每天早餐喝杯咖啡，是不少人每天的必須，其可以促進新陳代謝和脂肪燃燒。

可以這樣吃：記得不要添加糖或奶精。

12. 綠茶

綠茶裏的兒茶素是脂肪燃燒和燃燒卡路里最佳成分呢，不喝黑咖啡的人，就來一杯綠茶吧。

可以這樣吃：加一點檸檬汁，更美味更健康。

吃早餐前，先喝一杯溫開水

不過，不論你要怎麼搭配你的早餐，從明天起床，還是先養成喝水的好習慣！建議早上起床先空腹喝200ml的溫開水，不但有助於消化，又能排除體內毒素。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「12種早餐食物推薦」，能吃飽也能瘦身！香蕉選這種顏色，綠茶加入「這一味」更美味】

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