這種食材韓劇曝光率超高！韓國花菇有營又養生　附滋補健脾食譜

在很多經典的韓劇中，製作宮廷湯品和宴會菜餚時，經常用上花菇作養生食材。在古代，花菇是一種珍貴的食材，只有貴族和王室能夠享用，時至今日，花菇已經成為國民料理的必備食材，其濃郁香氣和獨特口感，不但可以熬高湯煮火鍋，日常的拌飯炒菜亦能增添風味；花菇豐富的營養成分有助增強免疫力，經常被用作製成養生藥膳；花菇亦有健康和長壽的含意，每逢韓國新年、中秋節都有它的蹤影。從平民家常菜到傳統宮廷料理，韓國花菇都有一個不可取代的地位，象徵著傳統韓國料理的精髓。由即日至6月19日，樓上推出韓國農水產食品優惠，大家可以用優惠價入手各式韓國花菇及其他農產品，更可跟隨內文的食譜，製作健康又美味的韓式花菇料理！



上等韓國花菇 3款食譜健脾滋補適合初夏食用

花菇營養豐富，富含蛋白質、膳食纖維、維生素以及礦物質，亦是韓國網紅減肥餐單中的常客！韓國花菇在天然的環境下以原木栽培而成，屬上等冬菇。其菇片肉厚味香，有補脾益氣的功效，搭配其他食材炆燉、快炒或煮湯，製作出初夏滋味美食，而且樓上優質韓國花菇的品質出眾，沒有多餘雜質，烹調處理更方便！

韓國一級花菇(自用級) (8兩/袋) 原價$120 售價$93 會員價$88

韓國特選白花菇(8兩/盒) 原價$345 售價$293 會員價$279

韓國精選菇片(4兩/袋) 原價$68 售價$59 會員價$56

花菇炆關西參

材料︰(8人份量)

特選花菇 8隻約60g

關西精選刺參 8條約40g

小棠菜 250g

雞粉 1茶匙

蠔油 2湯匙

冰糖 1小粒

薑 2片

蔥 1棵

做法：

1. 花菇浸透後剪去菇蒂

2. 海參浸軟用薑蔥焗水，浸透後清洗腸臟

3. 燒熱砂煲下油，放下花菇略炒後，加4碗水及雞粉、冰糖，轉中火煲1小時

4. 加入海參煲至腍軟，再加入蠔油略煲滾後關火

5. 用熱水灼小棠菜，隔水上碟，把花菇海參淋上即可

花膠元貝冬菇淮杞湯

材料︰(3-4人份量)

精選花膠筒 75克 (約4隻)

北海道小元貝 40克 (約10粒)

特選花菇 40克 (約5隻)

原色淮山片 40克 (約8片)

一級寧夏杞子 20克 (約1湯匙)

豬脊骨 600克

鹽 適量

薑 2片

蔥 1棵

做法：

1. 精選花膠筒以清水浸軟切塊，以薑蔥汆水洗淨

2. 特選花菇浸透，剪去菇蒂，對半切開洗淨

3. 北海道小元貝稍洗，以熱開水略浸，連浸泡水分

4. 原色淮山片、一級寧夏杞子以清水洗淨

5. 豬脊骨切件，以沸水略煮，取出洗淨

6. 將所有材料放入燉盅內，注入適量熱開水，隔水燉約3小時，下鹽調味，即可享用

花菇蠔豉燜海參

材料︰(3-4人份量)

特選花菇 5隻(約30克)

珍品日本蠔豉(2L) 5隻(約30克)

急凍澳洲海參 1條(約300克)

蠔油 35克

冰糖 5克

雞粉 少許

做法︰

1. 花菇浸透後剪去菇蒂

2. 日本蠔豉(2L)稍洗，浸水至軟身

3. 海參解凍後，剪開參肚，清洗腸臟，切塊，以大火汆水3至5分鐘

4. 燒熱砂煲下油，放下花菇略炒後，加1公升水、雞粉、冰糖及蠔油，以大火煮沸後轉中火燜半小時，加入蠔豉再燜半小時，再加入海參燜7至10分鐘即可

韓國健康天然的零食 盡在樓上

韓國清道郡的柿餅最為正宗，將柿的莖切掉，去皮，切塊，然後曬乾。味道甘甜、有嚼勁，具清熱潤燥化痰之效，大人小朋友喜歡。

韓國急凍柿乾 (300克/袋) 原價$42 售價$35 會員價$33

紅樹莓顏色鮮紅，果肉柔軟，獨特的酸甜滋味慢慢滲出，感覺清新。加上紅樹莓有益腎陰氣，專滋精血，對泌尿道護理好處甚多，女士不妨多吃。

韓國急凍紅樹莓 (250克/袋) 原價$38 售價$31 會員價$29

紅棗有養胃健脾、養血安神之效。產自韓國的紅棗在嚴謹衛生的環境下經去核、切片後烘乾而成，不經油炸，入口脆而味甜。無添加防腐劑或增味劑，可作日常零食。

韓國紅棗乾片(100克/樽) 原價$40 售價$31 會員價$29

購買方式：

門市購買：樓上香港/澳門全缐主店、東涌OUTLET及招牌店

https://www.hkjebn.com/tw/hk/location/category/hk

推廣日期：即日至2024年6月19日

(資料及相片由客戶提供)