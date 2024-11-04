防脫髮食物｜血氣差脫髮5原因跟秋天有關？黑木耳花生7食療防脫髮

防脫髮湯水｜防脫髮食物｜天氣轉涼，可有發覺除了皮膚變得乾燥之外，頭髮都比平時甩多咗？不少網民在討論區議論紛紛，有人提到吃藥或使用防脫髮用品，但又恐怕有副作用。其實有不少天然食療能有效改善脫髮問題，以下介紹7種食療方法，即看下文！



頭髮生長週期分為4個階段，分別有生長期、退行期、休止期和脫落期。(圖片來源：freepik）

脫髮原因｜成人每天脫100條屬正常

脫髮其實是新陳代謝的正常現象，據北京大學第三醫院皮膚科醫生葉珍珍在醫院官網表示，在正常的脫髮周期裏，生長期為2至8年；退行期為2至8周，退行期是毛囊的長度會縮短，因而減慢頭髮的生長速度；而休止期為2至3個月，休止期是指頭髮停止生長、處於靜止階段，但原有的髮幹仍會與髮根保持連接、未脫落，但如果是產後婦女、壓力大或以節食減肥者，他們的頭髮會在休止期脫落，因為營養不足令髮幹與髮根無法連接；最後就是脫落期。

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除了嬰兒、兒童、長者及長期病患者外，成年人一般每天脫100根左右屬於正常，如果每天脫200根以上屬於過度脫髮。

脫髮原因｜跟秋天換季有關？

有不少網民認為是轉秋季影響，但據葉珍珍醫師認為，按就診的病例看，脫髮跟季節因素無關，但醫院曾為健康人群的頭皮毛囊進行研究，他們的頭髮休止期大部分在7月，然後脫落期便會在休止期2至3個月後，即是秋天。從研究來看，的確有一部分人在秋季脫髮的情況會比較多，不過情況因人而異。

從研究來看，的確有一部分人在秋季脫髮的情況會比較多，不過情況因人而異。(圖片來源：freepik）

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大量脫髮原因｜氣血不足 雄激素分泌過多

不同類型的脫髮原因也不同，以下是5個主要原因：

大量脫髮原因1：雄激素分泌過多

雄激素分泌過多會導致頭皮上的皮脂腺分泌過多油脂，令毛囊堵塞，引致脫髮。

大量脫髮原因2：氣血不足

氣血不足會令大腦供血不足，毛髮也會缺乏血液營養補充，因而脫髮。

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大量脫髮原因3：皮膚病變

皮膚受病毒細菌感染後會令細胞受損，抑制毛髮母細胞的正常分裂，因而患上脂溢性皮膚炎、感染霉菌寄生蟲等症狀而脫髮。

大量脫髮原因4：過度減肥

很多人會以節食或一日一餐的方式減肥，令身體無法吸收營養，頭髮生長需要維生素、蛋白質、鋅和鐵，如果沒有攝取足夠，便會因營養不良而脫髮。

如果身體沒有攝取足夠營養，會引致脫髮。(圖片來源：freepik）

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大量脫髮原因5：女性孕期或產後

女性孕期體內的雌激素和孕激素水平會比較波動，會影響頭髮的生長周期，令頭髮更新速度變慢；而產後女士體內雌激素分泌會減少，毛囊進入休止期，容易造成脫髮。

脫髮食療｜黑木耳紅棗 防脫髮7食物

預防脫髮問題可以先從飲食方面入手，只要維持每天攝取足夠蛋白質和維生素，脫髮問題便能有效改善，以下針對7種蘊含豐富蛋白質和維生素的食品而設計的防脫髮食療。

脫髮食療1. 黑芝麻——黑芝麻燕麥紅棗奶

黑芝麻味甘性生寒，炒熟後性温，含花青素、維他命E等抗氧化營養素，可以抵擋細胞老化，燕麥擁有豐富B雜，能提供頭髮生長需要的基礎營養，紅棗則富含維他命C，可以幫助鐵質吸收，不怕缺鐵掉頭髮。最後加上鮮奶，讓蛋白質滋養頭髮，令頭髮能持續生長。

黑芝麻味甘性生寒，能提供頭髮生長需要的基礎營養。（小紅書@食男養生）

材料：

熟黑芝麻30克、燕麥25克、红棗3粒、牛奶100毫升、水600毫升

做法：

1. 黑芝麻、燕麥、红棗倒入破壁機或榨汁機，加入水600毫升，打至米糊狀態。

2. 倒入牛奶拌勻，即成。

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脫髮食療2. 杏仁——核桃黑芝麻杏仁露

杏仁含豐富鋅和鐵元素，鋅在身體內扮演著重要的角色，參與身體蛋白質的製造、細胞代謝、傷口癒合和免疫功能的維持，而鐵是紅血球的重要組成部分，負責運輸氧氣和養分至全身。當血清鐵蛋白濃度下降時，會影響頭髮無法獲得足夠的營養，打亂其生長和休息週期，導致毛髮不健康甚至脫髮。

杏仁含豐富鋅和鐵元素，跟頭髮的健康狀況息息相關。（小紅書@必須有用的知識）

材料：

杏仁30克、核桃20克、黑芝麻20克、水600毫升

做法：

杏仁去皮，把所有材料加水放入破壁機打至豆漿模式，即成。

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脫髮食療3. 黑木耳——黑木耳烏雞湯

黑木耳含有B群、碳水化合物、鐵、錳、磷、氨基酸、膳食纖維、木耳多糖等營養成分，能有效滋腎養胃，益氣強身，從而為髮根補血養血，防止頭髮脫落；而烏雞含豐富蛋白質，有補氣血、恢復元氣之功效，加上黑木耳和紅棗，補血養血、滋潤髮根，有助增髮。

黑木耳含豐富營養成分，能有效滋腎養胃，益氣強身，從而為髮根補血養血，防止頭髮脫落（小紅書@一條綠豆芽）

材料：

烏雞半隻、黨參約5片、黄芪約5片、黑豆少量、黑木耳約4片、紅棗5粒、杞子少量、生薑3片、玉竹適量

做法：

1. 烏雞去皮，洗淨切塊，放入水中焯水去腥。

2. 所有材料洗淨，生薑切片備用。

3. 全部材料一起放入燉盅，加入適量清水，燉煮一個半小時。

4. 燉好後加入杞子調味即成。

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脫髮食療4. 黑米——核桃黑米紅棗粥

《黃帝內經》中提到，核桃具補腎温肺功效。而黑米含有豐富蛋白質、鈣、磷、鐵、B群等營養成分，黑米中的B群含量比白米的高6倍，還有花青素和胡蘿蔔素，攝影更多營養能有助頭髮生長。

黑米含有豐富蛋白質、鈣、磷、鐵、B群等營養成分，攝影這些營養能有助頭髮生長。（小紅書@上銘養生筆記）

材料：

黑米80克、黑芝麻20克、黑豆30克、核桃3個、紅棗適量、杞子適量

做法：

1. 把黑米、黑豆洗淨後，浸泡2小時。

2. 黑芝麻、紅棗、核桃洗淨，核桃拍成碎粒。

3. 把黑米、黑芝麻、黑豆、核桃、紅棗放進鍋，加入適量水煮。

4. 煲煮後加入杞子即成。

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脫髮食療5. 花生——蓮藕花生紅棗湯

花生味甘性平，含有多種礦物質、維生素E、蛋白質、Omega-3和氨基酸，有補中益氣和增強毛囊作用，促使頭髮健康生長，強健髮根和保護頭皮，預止脫髮。而且每100克的蓮藕就有18毫克的鈣含量，Omega-3、氨基酸加上鈣，有助毛囊增長。

蓮藕花生紅棗湯能補氣、養陰，氣血好頭髮才能健康生長。（小紅書@齊力紅棗-工廠直髮）

材料：

花生適量、杞子適量、蓮藕1個

做法：

1. 蓮藕洗淨去皮切塊；花生洗淨；紅棗去核。

2. 鍋中放入適量的水，然後放入所有材料。

3. 水滾後轉細火煲40分鐘。

4. 放入杞子調味，即成。

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脫髮食療6. 紅棗——紅棗花生黑米粥

紅棗含豐富氨基酸和鐵元素，《本草綱目》也提到，紅棗能補充血氣、養血安神，當氣血足夠，令頭髮吸收到營養，養好髮質之餘，還起到防脫髮作用。

紅棗花生黑米粥對於氣色不好、手腳冰冷人士也有幫助。（小紅書@叶小昕）

材料：

紅棗8粒、红豆40-50克、紅衣花生50克、杞子适量、红糖15克、黑米100克、水1000-800毫升

做法：

1. 黑米預先浸泡約3小時。

2. 把紅棗、红豆、紅衣花生、杞子洗淨，紅棗去核備用。

3. 把所有材料放入鍋中，加入水，先大火煲滾後轉細火慢燉。

4. 粥煮至軟淋，加入紅糖拌勻，待紅糖融化。

5. 粥煮至黏稠狀態，便關火即成。

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脫髮食療7. 核桃——黑豆核桃烏雞湯

核桃味甘性温，內含的蛋白質含量相當高，有補腎通腦作用，改變頭髮的生長環境，預防脫髮。

核桃味甘性温，內含的蛋白質含量相當高，能預防脫髮。（小紅書@是吖吖呀）

材料：

黑豆30克、蓮子15克、山藥半根、核桃4個、紅棗4粹、烏雞300克

做法：

1. 烏雞洗淨，冷水下鍋焯水備用。

2. 紅棗去核。

3. 所有材料加入適量水，用大火煲滾轉中小火煲45分鐘。

4. 起鍋前加入適量鹽調味即成。

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