釋迦功效｜通便降血壓6好處維他命C多檸檬2.9倍！1食法不怕高血糖

釋迦產季到了！其維他命C含量不僅次於芭樂，甚至比檸檬高出2.9倍。



營養師指出，台灣市面上的釋迦，通常有「大目釋迦」與「鳳梨釋迦」兩種，大目釋迦營養價值高，鳳梨釋迦風味酸甜味道獨特，都是十分值得食用的好水果，雖然糖分含量偏高，但只要注意攝取量，仍然能吃得營養又健康。

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大目釋迦營養價值高 鳳梨釋迦酸甜風味獨特

台灣營養師高敏敏指出，台灣的釋迦通常有「大目釋迦」與「鳳梨釋迦」兩種。大目釋迦外觀呈圓形，小時候外型很像荔枝，因此又有「番荔枝」的別稱。大目釋迦的營養價值非常高，尤其是維他命C的含量最為豐富，成熟的大目釋迦口感綿密軟嫩且香甜，只要用手輕輕撥開果皮，就能直接品嘗美味可口的果肉。

而鳳梨釋迦的外觀通常呈現尖長型，雖然名字中有「鳳梨」，但其實與鳳梨並沒有直接的關聯，之所以稱作鳳梨釋迦，是因為它擁有獨特的人工授粉方式，以及酸酸甜甜的風味，就像鳳梨一樣，且鳳梨釋迦的果肉紮實，吃起來QQ有嚼勁，建議先用刀子去皮，再切成小塊享用。

按圖看鑒別鮮甜釋迦重點▼▼

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釋迦營養價值豐富 可改善便秘、調解血壓

高敏敏強調，釋迦的營養價值也十分豐富，不僅含有豐富的維他命B雜，能維持皮膚黏膜健康，幫助組織修復，同時也能促進身體代謝力，維持良好情緒，讓人保持好心情；釋迦中的葉酸含量更是十分豐富，媽咪可以適量攝取，以幫助胎兒的神經發育。

此外，釋迦還含有大量的膳食纖維，能幫助腸道順暢，有效改善便秘問題。另外，釋迦含有豐富的礦物質鉀，可以幫助調節血壓，降低罹患心血管疾病的風險，但腎臟病患者要特別注意攝取量，以免攝取過多的鉀而造成負擔。

鳳梨釋迦變身料理：釋迦蔬果雞肉批（按圖👇👇👇）

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正常人1天1顆釋迦即可

高敏敏提醒，雖然釋迦的糖分偏高，但只要注意攝取量，仍然能吃得營養又健康，一般正常人每天可以吃一顆釋迦，而對於糖尿病患者或需要控制糖分攝取的人，則建議選擇鳳梨釋迦，將其切塊後放入雪櫃冷藏，分次食用，每次吃1/4顆，一天最多可吃到半顆。

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