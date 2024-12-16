番石榴營養｜維他命C多奇異果2倍！挑選3招 快速判別口感軟或脆

番石榴口感爽脆、維他命C高、熱量低，且價格很親民。不過，你知道番石榴要怎麼挑嗎？台灣農業部分享有三個小秘訣，讓你用看的、摸的就知道好不好吃。



知道品種就能快速判別口感軟脆

台灣農業部在Facebook上發文分享，番石榴以高雄、彰化、台南為主要產地，在台灣各地均可以種植，一年四季都有生產上市，番石榴品種可以分為更年性及非更年性。

番石榴果肉和籽營養成分（按圖看清👇👇👇）

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更年性的品種成熟後果實會較軟，並有濃郁的香氣，如：中山月拔、宜蘭紅肉拔、白拔或土番石榴，適合喜歡吃軟的消費者；非更年性的品種，則是口感較脆的品種，如：珍珠拔、帝王拔、彩虹拔、水晶拔、珍翠等，其中珍珠拔為台灣最主要栽培品種，佔比約95％以上，適合喜歡清脆口感的人。

番石榴怎麼挑才好吃？

1、番石榴以表皮凹凸起伏明顯

2、有沉重感較果肉較密實

3、色澤均勻有白霧感



番石榴冬天夏天長得不一樣

依栽培季節不同，冬果外型較長、生長慢；夏果外型較圓、生長快。

番石榴冬天夏天長得不一樣。（Facebook@農糧署）

6種變美食物（按圖看清👇👇👇）

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吃番石榴好處

每100g的珍珠番石榴果肉，含有約193毫克維他命C，超過奇異果2倍、檸檬6倍。及熱量低、水分多、纖維高等優點。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：芭樂怎麼挑才好吃？農糧署教3招用看的就知道！快速判別口感軟脆】

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