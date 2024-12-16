番石榴營養｜維他命C多奇異果2倍！挑選3招 快速判別口感軟或脆
撰文：風傳媒
出版：更新：
番石榴口感爽脆、維他命C高、熱量低，且價格很親民。不過，你知道番石榴要怎麼挑嗎？台灣農業部分享有三個小秘訣，讓你用看的、摸的就知道好不好吃。
知道品種就能快速判別口感軟脆
台灣農業部在Facebook上發文分享，番石榴以高雄、彰化、台南為主要產地，在台灣各地均可以種植，一年四季都有生產上市，番石榴品種可以分為更年性及非更年性。
番石榴果肉和籽營養成分（按圖看清👇👇👇）
+3
相關文章：番石榴營養｜降血糖助防大腸癌4好處 這樣吃反便秘應不應連籽吃?
更年性的品種成熟後果實會較軟，並有濃郁的香氣，如：中山月拔、宜蘭紅肉拔、白拔或土番石榴，適合喜歡吃軟的消費者；非更年性的品種，則是口感較脆的品種，如：珍珠拔、帝王拔、彩虹拔、水晶拔、珍翠等，其中珍珠拔為台灣最主要栽培品種，佔比約95％以上，適合喜歡清脆口感的人。
番石榴怎麼挑才好吃？
1、番石榴以表皮凹凸起伏明顯
2、有沉重感較果肉較密實
3、色澤均勻有白霧感
番石榴冬天夏天長得不一樣
依栽培季節不同，冬果外型較長、生長慢；夏果外型較圓、生長快。
6種變美食物（按圖看清👇👇👇）
+3
相關文章：護膚食物｜番石榴助合成膠原蛋白皮膚Q彈 營養師盤點6種變美食物
吃番石榴好處
每100g的珍珠番石榴果肉，含有約193毫克維他命C，超過奇異果2倍、檸檬6倍。及熱量低、水分多、纖維高等優點。
番石榴營養｜與奇異果列維他命C之王！餐後吃助攝鈣幾時食助防癌?護膚食物｜番石榴助合成膠原蛋白皮膚Q彈 營養師盤點6種變美食物揀水果貼士｜番石榴翠綠偏白甜度較高？教你挑選秘訣延長保鮮方法柿子營養｜護眼防便秘增免疫力 柿與蟹同吃會中毒？營養師揭真相釋迦功效｜通便降血壓6好處維他命C多檸檬2.9倍！1食法不怕高血糖水果陷阱｜1類水果晚上吃失眠血糖飆4大壞處 專家建議可吃這4款痛風飲食｜33歲男手指腳趾長異物流白砂證痛風石！醫揭中招6原因
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：芭樂怎麼挑才好吃？農糧署教3招用看的就知道！快速判別口感軟脆】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」