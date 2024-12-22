養生湯水｜呼吸道疾病冬天最易中招！中醫推介3類體質宜飲湯水

冬天氣溫可急遽下降轉濕冷，低溫可能探10度以下。中醫師指出，冬天進補應根據個人體質選擇合適的食材與藥膳。



台灣朴子醫院中醫科醫師藍誼珊表示，隨著氣溫下降，呼吸道疾病的發生機率也在上升。為了應對寒冷天氣，建議民眾加強防寒保暖，尤其是頭、頸、腰和腳部，以防寒氣入侵。平時可適量飲用生薑紅糖茶來驅寒，並在睡前泡腳，促進血液循環、改善手腳冰冷的症狀。對於過敏性體質者，適當飲用辛夷、白芷等保健茶飲或進行鼻部按摩，有助於緩解鼻塞等過敏症狀。

冬季養生常吃紅豆的四大好處（按圖👇👇👇）

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藍誼珊提到，進補應根據個人體質選擇合適的食材與藥膳，避免盲目補養，個人化調養才能達到理想效果。體質虛寒者可選擇溫補類的十全大補湯，幫助驅寒並補充元氣；而燥熱體質者適合清涼的藥膳排骨湯，避免補養過度引發上火。另外，對於脾胃較為虛弱的民眾，四神湯是理想選擇，能調理腸胃、增強消化功能。

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藍誼珊提醒，冬季進補應結合個人體質與當季的氣候特性，通過適當的食補與生活調整來保護健康。民眾在冬季若能依體質進行個人化調養，早睡早起，保持規律作息並配合適量運動，就能擁有更強健的體魄，安然度過嚴寒季節。

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