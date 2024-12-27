車厘子功效｜車厘子補血營養師揭真相！安眠降血壓5功效1類人不宜

車厘子也被稱為「大自然的寶石」，不僅外表鮮紅欲滴，更蘊含豐富的營養價值。營養師提醒，冬季車厘子的產季即將到來，這種好水果不僅養顏美容，還有調節血壓、助消化等好處，但有1種人不適合吃車厘子，且車厘子的補血效果很有限，想補血不如直接吃紅肉、紫菜、海鮮等食物會更好。



車厘子營養價值高 還能養顏美容

台灣營養師高敏敏指出，每100克車厘子含有75大卡的熱量、19.1克碳水化合物、1.3克膳食纖維、10.7毫克維他命C、20毫克維他命A，以及236毫克的礦物質鉀，且車厘子還同時富含多種營養素，如花青素、槲皮素和鞣花酸等，可以對抗自由基，具有抗癌和抗發炎的作用。

車厘子的5大好處（點擊下圖看清👇👇👇）

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且車厘子中豐富的維他命A和花青素，有助於維持夜間視野和眼部健康，而鞣花酸、花青素和維他命則可以幫助皮膚亮白，抑制黑色素生長，達到養顏美容的效果。

多吃車厘子能調節血壓、助消化

高敏敏表示，除了養顏美容，車厘子也有調解血壓、助消化的效果，車厘子中含有的礦物質鉀可以幫助調整血壓，維護心血管健康，且車厘子也富含膳食纖維，有助於排便，維持消化道健康。此外，車厘子還含有天然的褪黑激素，可以幫助入眠，提升睡眠品質。

水果營養迷思（按圖👇👇👇）

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車厘子迷思破解！補血效果其實有限

高敏敏提到，民眾常有「車厘子可以補血」的迷思，但車厘子的補血效果其實很有限。每100克的車厘子只含有0.2毫克的鐵質，如果想要補鐵，建議民眾還是多攝取紅肉、紫菜和海鮮等食物會更有效。

建議每天攝取2至3份 腎病患者不適合吃車厘子

車厘子雖然美味又營養，但還是不能攝取過多，高敏敏建議，1份車厘子大約是9至10顆，由於車厘子的果糖含量較高，建議每天攝取2至3份即可，千萬不要過量食用。

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台灣衛生福利部桃園醫院新屋分院營養師張秀年提醒，車厘子的鉀含量偏高，不適合腎臟病患者食用，且洗腎病友若有糖尿病史，或需要嚴格控制水分，對於車厘子或其他水果的攝取量，一定要嚴格把關，多加注意。

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