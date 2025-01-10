蜂蜜 黑糖有益啲？營養師盤點6種糖營養 1種以為健康卻易致脂肪肝

黑糖、麥芽糖、蜂蜜、白糖、冰糖，你愛吃哪種糖？聽說黑糖、蜂蜜比較營養是真的嗎？



台灣營養師李婉萍帶你快速解析6種常見糖的特色，教你聰明吃糖不發胖！

6種常見糖營養（按圖👇👇👇）

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冰糖熱量最高 適合燉滷肉添色澤

冰糖的熱量高達387卡，糖質總量99.9g，是精製程度和純度最高的糖。李婉萍表示，中醫認為冰糖有潤肺、去痰的功效，燉滷肉時添加冰糖，不僅可以去除肉類的腥羶味，還能讓肉色澤更誘人。

白糖料理最常用 依顆粒大小分細砂與特砂

白糖的熱量為385卡，糖質總量99.6g，是最廣泛使用的一種糖，精製程度僅次於冰糖。李婉萍指出，白糖主要用來料理調味，依照顆粒大小可再分為細砂與特砂，搭配綠豆湯簡直絕配！

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清👇👇👇）

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黑糖風味獨特 適合經期不適女性

黑糖的熱量為369卡，糖質總量86g，精製程度較低，保有鈣、鐵、鉀等礦物質。李婉萍說，黑糖風味獨特，很適合入菜，尤其搭配薑一起煮，可以促進新陳代謝，適合有經期困擾的女性飲用。

麥芽糖添加料理 童年回憶麥芽糖餅乾

麥芽糖的熱量為325卡，糖質總量36g，由麥芽等穀物提煉而成。李婉萍表示，麥芽糖適合添加在料理中，可增加食物的黏稠度，許多人小時候最愛吃的麥芽糖餅乾，就是運用麥芽糖的特性製成的。

蜂蜜微量營養素多 嬰兒不宜食用

蜂蜜的熱量為308卡，糖質總量61g，含有微量礦物質與營養素，但本質上依舊屬於精製糖。李婉萍提醒，蜂蜜有潤腸的效果，適合便秘的人食用，但要注意1歲以下的嬰兒不可食用，以免引發嬰兒肉毒桿菌中毒。

蜂蜜結晶正常嗎？為什麼會結晶？蜂蜜結晶2大因素（按圖了解👇👇👇）

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果糖甜度高血糖影響小 脂肪肝患者不宜多吃

果糖的熱量為297卡，糖質總量67g，優點是甜度高且對血糖影響較小，但經肝臟代謝會提高脂肪肝發生率。李婉萍表示，果糖可以和任何風味搭配，是飲料界常見的甜味來源，但不適合脂肪肝患者食用。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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李婉萍強調，不管是哪種糖，營養成分和熱量其實都差不多，它們的本質都是「糖」，沒有哪種糖比較健康。大家別為了一點點的營養素而吃過多的糖，小心越吃越胖、糖尿病上身！

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