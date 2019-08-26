【九龍灣台式飲品】手工果醬入茶、滿杯珍珠　免費求籤解人生疑難

台式茶飲店的熱潮似乎有點稍息，不過依然有台灣過江龍來到香港插旗，要突出的話，當然要跟其他店不一樣，就像九龍灣這間茶飲店，除了以健康清新的手工果醬飲品為主，原來當初更是台灣首創求籤的店子，每支籤的籤詩都來自傳統媽祖廟。 攝影：黃寶瑩

九龍灣早前新開一間來自新竹的台式飲品店「語菓」，珍珠奶茶這些基本飲品當然有，而且比起平時只得每杯1/4至1/3珍珠的飲品，它更是滿杯，讓客人慢慢啜個夠。如果嫌珍奶太膩，想清新一點的就可以飲以「鮮果醬入茶」的果味飲料。坊間的水果飲品，最低級的就是用水果味糖漿沖成，味道極其人工，不知飲了甚麼下肚，飲都飲到怕。

左邊兩杯分別是「草莓時光」與「梨園吹鳳曲」，名字很優雅，並分別以士多啤梨果醬跟菠蘿果醬入茶。

台灣直送手工熬煮果醬製茶

顧及到客人愈來愈重視健康，語菓就棄用濃縮果汁，反而採用由台灣當季水果手工熬煮的果醬，對很多人來說，用新鮮水果固然更好，但曾於水果茶飲店任職的創辦人就說：「如逢下雨的天氣，或是某樣產品銷售不夠，就可能導致庫存過剩、水果腐壞的情況發生，像是蘋果變質、香蕉過熟、奇異果果肉軟化等，造成味道及口感不佳的狀況，也造成了食物的浪費。」相比之下，果醬同樣能兼顧健康，保存期卻較長。

請按下圖睇更多飲品資料及製作過程：

+ 8 + 7 + 6

記者曾煮過果醬，要煮得成確是要加糖，一來使它變稠，二來延長保質期，但店員透露他們刻意調整過糖分，盡量保持不過甜。即使是飲品要加糖，也是用果糖機去加，而非人手，這樣做可確保每杯糖分相同，而且果糖機內的都是百分百由甘蔗提煉的天然蔗糖，不是精製砂糖等，相對有益。

即使是草莓沙冰，也盡量少糖為主，靠少量煉奶帶出甜味，並有很多士多啤梨果肉。

無添加蜂蜜鮮奶奶泡

很多香港人喜歡飲奶蓋茶，語菓都有賣，但它的奶泡跟重口味的芝士奶蓋不同，更是不含糖，只用蜂蜜鮮奶奶泡，店員說：「我們的奶蓋塌得很快，正正就是因為沒有加添加劑，純天然。」的確，當日採訪拍照時實在要把握時間，時間稍為久一些，奶泡與茶已達至「水乳交融」的狀態了！

這裡的奶類飲品絕不用奶精、奶粉，是純粹的鮮奶，而基於奶泡亦只添加了蜂蜜，並不含精製糖與添加劑，故此塌得比較快，最好盡快拍照及飲用。

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即場求籤 解事業感情煩惱

除飲品之外，這間店另一賣點就是可以求籤！即使店家的舖位不算大，但也在收銀處對面留有一個空間擺放籤文櫃，當初更是全台第一個「六十甲子籤詩箱」，那麼客人在等飲料的時候都可以有個小娛樂，不必呆等。籤文主要分成四個領域，包括：事業、學業、感情、人生，求完打開籤文櫃，便會見到一張小小的籤詩紙。如果你解讀不了的話，旁邊也有本解籤書，十分詳細地節錄了經典文學故事，如《三國演義》、《水滸傳》等，全都來自傳統媽祖廟所用的「六十甲子籤」，有根有據。

分成四個領域的籤，籤詩分別擺放在60格小抽屜。

+ 3 + 2

語菓Fortune Teller

地址：九龍灣淘大商場第二期2樓S7舖

電話：5333 3060