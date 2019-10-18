【茶醉】喝茶也會醉？徵狀與醉酒相似　茶過濃和空肚飲是原因之一

大家高興的時候、和朋友相聚的時候、喜慶的時候都會小酌幾杯，至有醉意為止。有時可能有人因為身體問題，或者需要駕駛的關係，所以會選擇以茶代酒，但大家有沒有想過，其實喝茶也會醉？

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茶醉多數會出現在甚少喝茶的人身上，由於一下子喝了太多茶，而那些茶是濃的話，就會出現茶醉。其症狀包括噁心、頭暈、乏力、心慌、站立不穩，嚴重的話可能會引發肌肉顫抖、心律不正、抽搐等極似喝醉酒的狀態。而一切的成因是因為茶葉中的茶鹼。

茶鹼是一種化學物質，存在於茶葉中，它的結構與咖啡因十分相似，而它具有促進心臟機能和血液循環的功能，所以當茶鹼進入我們的體內時，就會出現以上描述的症狀。

醉茶的症狀包括噁心、頭暈、乏力、心慌、站立不穩，嚴重的話可能會引發肌肉顫抖、心律不正、抽搐等極似喝醉酒的狀態。（GettyImages/VCG）

要避免茶醉，就要遵守以下四個重要的原則：

第一、要避免選擇過濃的茶，因為它會使人的神經系統處於興奮的狀態，心跳隨之加速，快速進入茶醉。

第二，要避免空肚喝茶，因為空肚喝茶會令胃部受到更大的刺激，出現茶醉，所以喝茶前要先吃一點食物。

第三，不要同一時間喝太多不同種類的茶，最多每天喝兩三種茶，不同種類的茶一起喝是容易產生茶醉的成因之一。

第四，要避免喝新茶，因為新茶的貯存期較短，當中的鞣酸、咖啡因、生物鹼、芳香油等含量亦較多，對人體的胃腸黏膜有刺激的作用，有機會導致胃痛、腹脹等症狀。所以，我們應該把新茶貯放一段時間，讓茶中刺激人體的物質氧化再飲。

選擇重度發酵過的熟茶，例如紅茶和烏龍茶，可以避免茶醉。（Sabri Tuzcu/Unsplash）

最後，如果大家是屬於容易茶醉的體質的話，可以盡量選擇重度發酵過的熟茶，例如紅茶和烏龍茶，以避免茶醉。

內容提供：健匡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「喝茶也會醉？ 緊記四項原則避免茶醉！」​】

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