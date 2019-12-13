沖飲熱朱古力　啲粉總係一舊舊攪唔勻？科學分析可可粉免結塊秘技

冬日寒流來臨，又是時候可以享受一杯熱朱古力的溫暖！愛好者們也許知道，熱朱古力的成份可可不僅風味討喜，其果實內還含有許多令人驚奇的類黃酮成分。美國心臟協會（American Heart Association）研究指出，存在於蔬菜、水果、朱古力和葡萄酒等中的類黃酮化合物，有助降低在霧霾時吸入髒空氣引發心臟病的風險。

其中黃烷醇是類黃酮類家族成員之一，可可中的黃烷醇的含量又特別高，其具增加血管張力、降低血管阻塞危險、改善血壓等特性，想喝杯可可護心暖身卻又怕攝取到過多糖分的朋友，可能就會自己買罐可可粉來調味沖泡，但不久卻又會發現，可可粉還真是特別容易結塊的粉末類食品！

想喝杯可可護心暖身卻又怕攝取到過多糖分的人，可能就會自己買罐可可粉來調味沖泡，但不久卻又會發現，可可粉還真是特別容易結塊的粉末類食品。（食力授權使用）

2016年12月《Journal of Food Engineering（食品工程期刊）》便藉脂肪含量、水活性以及儲存溫度分析可能影響可可粉結塊的形成原因，並從中了解可可粉儲存期間發生結塊的主要機制。（點圖瀏覽）↓↓↓

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最後，研究經X光電子能譜儀（X-ray photoelectron spectroscopy, XPS）分析可可粉表面所得結論為，較易引發可可粉結塊的主要條件，就是因為可可的「高脂肪含量及過高儲存溫度」，為避免可可粉結塊得太嚴重，除了傳統認知保持在乾燥通風，放在陰涼處也許更能夠避免可可粉末結塊的情形。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：為什麼可可粉很容易結塊？】

參考資料：

J. Petit, et al. (2017) Storage-induced caking of cocoa powder. Journal of Food Engineering, 199, 42-53.