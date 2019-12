沖飲熱朱古力　啲粉總係一舊舊攪唔勻？科學分析可可粉免結塊秘技

冬日寒流來臨,又是時候可以享受一杯熱朱古力的溫暖!愛好者們也許知道,熱朱古力的成份可可不僅風味討喜,其果實內還含有許多令人驚奇的類黃酮成分。美國心臟協會(American Heart Association)研究指出,存在於蔬菜、水果、朱古力和葡萄酒等中的類黃酮化合物,有助降低在霧霾時吸入髒空氣引發心臟病的風險。

其中黃烷醇是類黃酮類家族成員之一,可可中的黃烷醇的含量又特別高,其具增加血管張力、降低血管阻塞危險、改善血壓等特性,想喝杯可可護心暖身卻又怕攝取到過多糖分的朋友,可能就會自己買罐可可粉來調味沖泡,但不久卻又會發現,可可粉還真是特別容易結塊的粉末類食品!

2016年12月《Journal of Food Engineering(食品工程期刊)》便藉脂肪含量、水活性以及儲存溫度分析可能影響可可粉結塊的形成原因,並從中了解可可粉儲存期間發生結塊的主要機制。(點圖瀏覽)↓↓↓

最後,研究經X光電子能譜儀(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)分析可可粉表面所得結論為,較易引發可可粉結塊的主要條件,就是因為可可的「高脂肪含量及過高儲存溫度」,為避免可可粉結塊得太嚴重,除了傳統認知保持在乾燥通風,放在陰涼處也許更能夠避免可可粉末結塊的情形。

【本文獲「食力」授權轉載,原文:為什麼可可粉很容易結塊?】

