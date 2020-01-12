【素食食譜】炸素魚皮金光閃閃鮮香脆　3材料扮魚皮簡單新年小食

黃金魚皮、鹹蛋魚皮讓不少人趨之若鶩，香脆可口的美味小吃為人津津樂道。素食版的炸「魚皮」一樣是脆卜卜有鹹香味，主要用3樣材料扮魚皮取既視感，而且維他命B12豐富，為素食者補充營養。

素魚皮沒有魚皮味，因為一點魚的成分也沒有！素食普遍被認為沈悶兼乏味，想打破悶的框架，需運用較多的想像力「整色整水」。魚皮能夠以紫菜、冬菇及茄子來代替，源於大家的色澤較為相似。軟身的冬菇打圈圈以螺旋形剪開，撲粉後炸脆成素脆鱔，茄子可成「盤龍鱔」，扮相維肖維妙。用紫菜更簡單，黏上腐皮變素鰻魚，手製「魚皮」盡靠天然食材。

金黃色的炸素魚皮，新年享用添喜慶。

腐皮以外不妨考慮春卷皮，更方便易購，用蛋漿黏在紫菜上，蛋漿內加入咖喱粉及胡椒粉辟蛋腥，黏好後灑一點白芝麻，然後剪開成小正方，略為卷起，用木筷夾住放入油鍋，先以大火炸掉濕氣，再改細火炸至透身香脆，入口時脆卜卜風味獨特。

春卷皮及紫菜以蛋漿黏好，略卷放入油鍋炸脆，有炸「魚皮」的既視感。

炸素魚皮食譜

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

場地提供：美亞廚具

健康小貼士︰

紫菜含有胡蘿蔔素、鈣、鐵、鉀及碘等營養，並有豐富的維他命B12。 油炸食品脂肪及熱量較高，宜少量進食。

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