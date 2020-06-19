減肥期間滴油不沾可能使皮膚變差、掉髮！必備5種最健康高脂食材

很多人因為減肥而不敢吃油，但如果滴油不沾的話，可能會讓皮膚變差，還可能大量掉髮！減肥者別怕吃油，根據新英格蘭醫學雜誌（New England Journal of Medicine）的一項研究，研究員將受試者們分組，各組需遵從不同飲食守則，最後遵守「高脂、低碳水化合物」的組不僅減少最多體脂，而且還大大降低了體內壞膽固醇（LDL）呢！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Jamie Chang／Hello醫師

不過可不是隨便吃油就好，無論是要減肥或維持健康，挑「好的油」來吃很重要！吃對油不僅可降膽固醇，還能促進大腦功能和增加飽足感。普遍來說，攝取飽和脂肪（Saturated fat）會容易造成心血管阻塞，而不飽和脂肪（Unsaturated fat）普遍被認為較有益健康。

以下介紹幾種優良的高脂食材，無論是否在減肥，都是油脂攝取的好來源喔！

5種健康高脂食材（點擊下圖看清！）

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1. 牛油果

牛油果富含單元不飽和脂肪酸（Monounsaturated fatty acid），它可降低壞膽固醇並增加好膽固醇（HDL），還能幫助預防心臟病（Heart disease）和糖尿病（Diabetes）。此外，牛油果還富含纖維與蛋白質，以及維他命E、葉酸和葉黃素等營養，維他命E可幫助抗氧化和衰老、提高免疫力，葉酸適合孕婦可幫助胎兒健康生長，葉黃素有益眼睛健康，好處真不少。記得下次吃沙律時，不妨將沙律醬換成牛油果吧！

2. 堅果

對吃素的人來說，吃堅果補充脂肪是很好的選項，它可幫助降低壞膽固醇和維持心臟健康。堅果也含有蛋白質，若忙碌空檔感到肚子餓時，也適合吃一小把的堅果作為零食來取代餅乾糖果。堅果中，尤以核桃的omega-3含量最高，能幫助大腦神經傳導功能正常，改善認知功能。另外像是杏仁含有維他命E，具有抗氧化功效。

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3. 魚油

例如三文魚、沙丁魚、鯖魚、鱒魚及吞拿魚（新鮮而非罐頭）等魚類的脂肪，都富含Omega-3脂肪酸，可幫助降低心臟疾病風險，還可以促進胎兒的腦部發育。而且它是屬於人體必需脂肪酸（Essential fatty acid），意思是身體無法自行生產，必須從食物來攝取。

4. 奇亞籽

可別看奇亞籽小小的，其實它的營養價值是很高的呢！它含有大量Omega-3脂肪酸，根據美國國家補充和綜合健康中心（NCCIH）的數據顯示，它可以緩解類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）的症狀，並減少血液中的三酸甘油酯。此外，奇亞籽也富含纖維、蛋白質、鐵和鈣等。吃奇亞籽可依喜好加入水或飲料來喝，或直接乾吃也可以，但是不要一次吃太多，且務必多喝水，因為奇亞籽有吸水膨脹的特性。

5. 雞蛋

蛋除了富含優質的蛋白質，蛋黃中還含有葉黃素、維他命D和膽鹼（Choline，也稱膽素），膽鹼是人體必需營養素，能幫助神經傳導、肝功能提升及肌肉代謝等。過去許多人擔心吃蛋會增加膽固醇和罹患心臟病的機率，但是根據許多研究表示，雞蛋是極具營養的食物，每天吃一顆是沒問題的，大家不需過度擔憂。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：減肥也要吃油！5種最健康的高脂食材】