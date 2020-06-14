【減肥】飲食不均衡或氣虛身體看起來更浮腫　中醫3招助瘦身減重

你想過用中藥減肥嗎？以中醫理論來說，身體過重可能並非一種病，通常只是因為飲食不均衡或氣虛而引起的狀況。美國國家健康科學大學（National University of Health Sciences）針灸與東方醫學系所表示，若一個人三餐不定時，暴飲暴食又缺乏運動，體內的消化系統自然會變差，久而久之便容易積痰和濕氣，導致臉和身體看起來更浮腫了，而這些人也會經常容易疲倦。以下就為你介紹中醫理論的3招來幫助減肥，看起來更瘦。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Jiasheng Li／Hello醫師

中醫3招助減肥（點擊下圖看清！）

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1. 針灸助放鬆提升食慾

說到中藥，就一定會聯想到針灸（Acupuncture），透過點穴，可刺激身體分泌安多酚（Endorphin），這是一種幫助鎮定的化學物質，使心情感到愉悅和放鬆，同時提升代謝和食慾。壓力過大或睡眠不足都會擾亂身體的正常機能，可能造成肥胖。

另外，還有一種針灸叫做耳針療法（Ear acupuncture），按照中醫的理論，耳朵有幾個穴位能控制胃腸和飢餓，而據說只要用膠帶將麥藍菜（Vaccaria seed，俗稱王不留行）粘在耳穴上，就能恢復腸道的氣，甚至還有說法指出，它可以幫助戒煙。

2. 照顧脾臟助排濕

為維持體內循環，脾臟（Spleen）的健康非常重要，健康的脾臟可以減少體內滯留體液，和幫助代謝避免廢物阻塞在體內，建議可攝取如黨參（Codonopsis root）、甘草（Licorice root）、山藥、薏仁、茯苓（Poria）等中藥，但每人適宜的用量不同，建議諮詢專業中醫師再服用。

此外，有些去除體內過多濕氣和水分的中藥，像是紅豆、赤小豆（Rice bean）、車前子（Plantain seed）也可以補充，若有排便困難，則建議吃黑芝麻、萊菔子（Radish seed）、大黃（Rhubarb）等藥材。

3. 多吃暖胃食物

如果你難以抗拒甜食或炸物的誘惑，則可以多吃暖胃的食物，事實上，脾和胃特別喜歡溫度暖和的香辛料和熟物，下次不妨在料理中加入薑、桂皮（Turmeric）、豆蔻（Cardamom），然後請減少喝冷飲或冰水，以免造成腸胃負擔。

甚至如果你喜歡苦味或酸味，建議可以吃苦瓜和山楂，或是喝絞股藍茶（Fiveleaf gynostemma tea）都對控制體重有不錯的效果，味道清香微苦。而要進一步燃燒脂肪的話，荷葉和黃耆（Astragalus root）都是不錯的選擇。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：飲食不均衡或氣虛看起來更浮腫！中醫3招助減肥】