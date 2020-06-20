【夏至湯水食譜】扁赤小豆節瓜茶樹菇湯　理氣健脾化濕消暑

夏至，有說是全年中白日最長的一天；夏天，炎夏中不妨多喝湯水，解困在體內的暑氣。扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑，一家大小可服，材料易見，易購，是家常湯水之選。

攝影：尹嘉蔚

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑。

《養生論》中認為夏季炎熱，「更宜調息靜心…不可以熱為熱，更生熱矣。」簡明之︰「心靜自然涼」。夏季養生注意精神調養，要心胸寬闊，精神飽滿，如懈怠厭倦，憂鬱惱怒，不利健康及精神。夏天在五行中屬「火」，「苦」對應心，可清心火，故夏季應多吃苦味食物。湯水則有助調理身體，補充水分流失，也能消暑、解熱及除煩。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯是素湯，味道清甜，湯質清潤，入喉舒暢。

扁豆及赤小豆常用於解暑的湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售，買一袋即有二豆，約$10可交易。它們同時也是有助消水腫的女士恩物，可健脾化濕。配同樣可健脾、補腎及利尿的茶樹菇，加時令節瓜煲素湯，味道清甜，湯質清潤，入喉舒暢。

上圖是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

按圖了解食材的療效︰

+ 3 + 2

潘仲恆中醫師對「扁赤小豆節瓜茶樹菇」之食用建議︰

此湯有助理氣健脾, 化濕消暑，每周可飲2-3 次。 適合一般人及一家大小飲用，不宜太晚喝湯，免夜尿多，影響睡眠質素。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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