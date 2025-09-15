蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞簡易家常菜食譜　養顏嫩滑 做漏1步不入味

撰文：韓詠儀
出版：更新：

蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞這道住家菜可謂百吃不厭。雞肉醃得入味，只要掌握時間和火候，肉質自然嫩滑無比。記者更喜歡加入紅棗，補血養顏，吃起來別有一股甜香，味道更豐富，當然亦可配搭杞子或蟲草花，各有風味。

不得不提蒸熟後的那盤雞汁，醬汁混合菇香和肉香，用來拌飯最適合不過。端上桌後便迫不及待舉起雙筷，夾一件滑雞，一塊雲耳，軟滑的雲耳吸滿雞汁的精華，咀嚼後餘香仍留於口中，吃罷滿心滿足。記着把乾冬菇、雲耳和紅棗先以清水浸軟，方便烹調。

冬菇雲耳蒸雞食譜
食譜

冬菇雲耳蒸雞 （蒸）
材料

雞髀肉250克、雲耳8克、冬菇4顆、紅棗5粒、蔥花適量

醃料：生抽1.5湯匙、米酒1湯匙、生粉1湯匙、砂糖1茶匙、麻油1茶匙
做法 1. 雞髀肉切件，抹乾水分。
2. 冬菇切片、紅棗切和雲耳切半。
3. 用米酒、生抽、砂糖、麻油和生粉把雞髀肉醃20分鐘。
4. 把冬菇、紅棗、雲耳與雞肉拌勻。
5. 平均鋪在碟上，隔水以中火蒸約12分鐘。
6. 最後撒上蔥花便可。

 

健康小貼士：

紅棗，性溫，含豐富維生素、氨基酸和果糖，有助血液循環，養血補身，最適宜女性補血，或脾胃較差人士食用。但因纖維高，切忌過量，否則容易胃脹。

攝錄：張芷澄、張善滿、李思敏
剪接：張芷澄

