蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞簡易家常菜食譜　養顏嫩滑 做漏1步不入味

蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞食譜｜冬菇雲耳蒸雞這道住家菜可謂百吃不厭。雞肉醃得入味，只要掌握時間和火候，肉質自然嫩滑無比。記者更喜歡加入紅棗，補血養顏，吃起來別有一股甜香，味道更豐富，當然亦可配搭杞子或蟲草花，各有風味。



不得不提蒸熟後的那盤雞汁，醬汁混合菇香和肉香，用來拌飯最適合不過。端上桌後便迫不及待舉起雙筷，夾一件滑雞，一塊雲耳，軟滑的雲耳吸滿雞汁的精華，咀嚼後餘香仍留於口中，吃罷滿心滿足。記着把乾冬菇、雲耳和紅棗先以清水浸軟，方便烹調。

冬菇雲耳蒸雞食譜

食譜 冬菇雲耳蒸雞 （蒸） 材料 雞髀肉250克、雲耳8克、冬菇4顆、紅棗5粒、蔥花適量 醃料：生抽1.5湯匙、米酒1湯匙、生粉1湯匙、砂糖1茶匙、麻油1茶匙 做法 1. 雞髀肉切件， 抹乾水 分。 2. 冬菇切片、紅棗切和雲耳切半。 3. 用米酒、生抽、砂糖、麻油和生粉把 雞髀肉 醃20分鐘。 4. 把冬菇、紅棗、雲耳與雞肉拌勻。 5. 平均 鋪在碟上， 隔水以中火蒸約12分鐘。 6. 最後撒上蔥花便可。

健康小貼士：

紅棗，性溫，含豐富維生素、氨基酸和果糖，有助血液循環，養血補身，最適宜女性補血，或脾胃較差人士食用。但因纖維高，切忌過量，否則容易胃脹。



攝錄：張芷澄、張善滿、李思敏

剪接：張芷澄



相關食譜：

【雞絲碗仔翅食譜】粉絲扮魚翅 無添加足料街邊小食

雞絲碗仔翅食譜

+ 1

【小食食譜】瑞典肉丸配特色越橘果醬 自製零失敗北歐小吃