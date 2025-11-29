洋葱豬扒食譜｜洋葱加豬扒煮法滋陰潤燥、煮前多1步豬扒鬆軟肉嫩

洋葱豬扒食譜，別以為只是隨心所欲、隨便配搭的家常菜，其實隱藏了飲食智慧。洋葱，做法生吃熟食，抗癌抗炎同樣有益。一件厚切豬扒蛋白質豐富，相等於一隻去皮雞髀，想操肌，除了脫皮雞，還有豬扒選擇。洋葱加豬扒做法二合一，還可產生滋陰潤燥的功效，不是亂配搭的，若跟蝦同煮，則容易引致腎結石㗎！

洋葱豬扒做法 — 如何令肉質軟嫩？

豬扒，啖啖肉，最受小朋友或懶人歡迎。不過，有骨的豬扒，比沒骨的豬扒嫩滑，因脂肪多藏於骨的附近，亦因而脂肪含量較多。想吃少脂肪但又嫩滑的豬扒？也不是沒可能。要鬆軟肉嫩，可先以小鎚把豬扒底底面面反覆揼鬆揼扁，沒有小槌，可以刀背。再以紹酒醃肉，讓它的肉質軟腍，還可辟去豬的膻味。蔡一傑食譜｜洋蔥豬扒鬆軟入味香噴噴5秘訣　3色洋葱哪種宜炒？

洋蔥生吃熟吃同樣有益，想吃出甜味，煮熟甚至焦糖化更美味。（sincerely-media＠unsplash）

洋蔥如何煮出甜味？

洋葱，可視乎個人喜好，喜歡辛辣的，不用煮太久，口感清爽。但我喜歡焦糖化的洋葱，鮮甜入味，便需多點耐性，可加點水略煮，快腍入味。

洋蔥營養｜護心臟降血糖4功效　減血脂助防癌 生、熟洋蔥揀邊種?

洋葱的功效／好處

洋葱，生吃味道辛辣，富含大量硒元素，抗癌抗氧能力高；熟食，則能令當中的黃䣳類物質增加，抗炎有功。它還是唯一含前列腺素A的蔬菜，能有效擴張血管，降血壓，有效預防心血管疾病。

洋葱豬扒食譜／做法

洋葱豬扒食譜
+1
食譜 洋葱豬扒（煎）
材料

豬扒3-4塊、洋葱1個（細）、豉油2茶匙、紹酒1茶匙、糖2茶匙、生粉1茶匙
做法 1. 豬扒洗淨抹乾，以小鎚把豬扒兩面揼鬆。
2. 以1茶匙豉油、紹酒、1茶匙糖、生粉醃20分鐘。
3. 洋葱去外衣，切粗條，備用。
4. 燒熱鑊落多一些油，放入豬扒煎香兩面，盛起。
5. 加點油，放入洋葱炒勻，加餘下豉油、糖和少許水拌炒至金黃軟身。
6. 放入豬扒略拌，即可上碟。

 

攝錄：張芷澄、馮嘉雯
剪接：馮嘉雯

