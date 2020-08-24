【天仁茗茶】烏龍茶奶凍甘醇幼滑食譜大公開　保證零失敗！

天仁茗茶一向受歡迎，其913茶王更是王牌之一，日前其facebook專頁就分享了一款「烏龍茶奶凍」食譜，步驟簡單，而且只需5種材料，馬上學習如何製作吧！

天仁茗茶除了賣台式飲品，亦是少數有自家茶葉發售的飲料店，而「香港天仁茗茶」facebook間中會運用這些茶葉製作蛋糕、啫喱、小食等，日前店家就以「913茶王」的茶葉，示範幾個步驟就完成到的烏龍茶奶凍食譜，看起來超幼滑！

究竟甚麼是「913」呢？根據官網資料，第一個數字是「茶葉等級」；第三個數字則是「焙火程度」，3字尾為「中度焙火」，味道較為清香。「913茶王」原來是該店的首個茶王商品，調和了參粉的烏龍茶葉，甘醇有餘韻。

請按下圖睇「烏龍茶奶凍」食譜所需材料和步驟：

+ 8 + 7 + 6

大功告成！（圖片來源：香港天仁茗茶facebook；《香港01》製圖）

有網民照著「天仁茗茶」食譜製作烏龍茶奶凍，果然成功！（圖片來源：Simpson Cheng）

除了用天仁茗茶推薦的茶葉外，其實你亦可換成自己喜愛的茶包，不論是烏龍茶，還是伯爵茶都可以做到，以下將分享多兩個同樣用茶包去製作的甜品食譜。

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資料來源：香港天仁茗茶