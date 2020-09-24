【全素食譜】沒有蛋、沒有奶　只需三步就能做出英式鬆餅！

編按：全素食者想吃英女皇最愛的英式鬆餅？下文作者所分享的食譜就能夠幫到你，只需要三個步驟就能夠輕易完成！

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文章原文刊於01開講

今天下午茶突然想吃英式鬆餅，於是就嘗試改良一下英女王前任御廚Darren McGrady的食譜，讓它變成全純素的英式鬆餅。只需15分鐘就能享受一個休閒的下午茶，讓我們快快一起動動手吧！

全純素的英式鬆餅只需要三個步驟和三款材料就能做得到！（作者提供）

做法：

1. 我們先將240克低筋麵粉和60克植物牛油混合。用乾淨的手揉至植物牛油和麵粉混合均勻。

2. 然後慢慢倒入80毫升杏仁奶或其他你家有的植物奶也可以，然後攪拌均勻就完成了！（你可以用圓模型壓出同樣大小的鬆餅，但我比較喜歡不規則的，個人覺得不規則的比較簡單和漂亮。）

3. 放入焗爐開220 至250度約20 至25分鐘。（每個人的焗爐都不同，要嘗試看看）烤焗15分鐘後，先拿出來掃一下楓糖漿，再拿去焗5至10分鐘即成。然後，就可以開始享受我們的下午茶了！

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