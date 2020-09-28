【純素食譜】素沙嗲牛肉公仔麵　只需一包黑豆片就可以？

編按：素食款式千變萬化，很多肉類食物也可以用其他材料模仿，下文作者便分享了一個沒有蛋沒有奶，只用黑豆就做到素沙嗲牛肉公仔麵。

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文章原文刊於01開講

沙嗲牛肉是港式茶餐廳的經典必叫餐，早餐或下午茶一定都會叫到的，但是永遠都沒有素食版本，所以我特意做了這一碗素食沙嗲牛肉公仔麵，在家也能夠享受到港式茶餐廳的風味。

素食沙嗲牛肉公仔麵。（作者提供）

食材超簡單！主角就是這個素牛肉，是用黑豆製的，就是以下這包：

黑豆製的素牛肉。（作者提供）

如果你想令到黑豆製的牛肉比較順滑一定要用以下這個食用梳打粉。

黑豆牛肉要用水浸泡至軟熟，可以放少許食用梳打粉浸泡，這樣素牛肉質感和口感會變滑，一定要洗乾淨所有梳打粉和豆腥味才拿去醃製。

素牛肉片醃製材料：醬油，粟粉，糖，少許麻油

沙嗲醬汁材料：素沙茶醬，芝麻醬，糖，麻油和胡椒粉

現在將素牛片兩邊慢慢煎香，這裏需要一點耐性，然後可以預備蔬菜高湯，將湯和公仔麵或你喜歡的麵條放在碗裏。

素牛片兩邊慢慢煎香。（作者提供）

現在加入先前調好的醬汁和素牛肉攪拌，就可以淋在公仔麵上面了，開飯啦，超級香！一碗簡單又好食的港式沙嗲牛肉公仔麵就完成了。

開飯啦，超級香！（作者提供）

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