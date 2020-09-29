【全素食譜】無蔥無蒜純素海南雞飯　只需腐皮和鹽焗雞粉就能做到

編按：想不到原來海南雞飯也有純素食版本，到底素雞是如何製作？且看下文作者分享吧！

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文章原文刊於01開講

通常茶餐廳食飯必食一定是海南雞飯！ 但是我們純素食者永遠都食不到，因為海南雞的飯通常也有雞湯，所以想教大家做一個在家也能食到的沒有蔥蒜的素食「海南雞飯」！

沒有蔥蒜的海南雞飯。（作者提供）

我們一起看看材料吧，主角就是鹽焗雞粉（沒有雞的）和大塊腐皮。

我們要煮滾一煲湯底，裏面加入鹽焗雞粉，香菇粉和糖，湯底會用來做素雞和飯，所以是不能缺少的一個步驟。

接下來我們要幫腐皮去洗澡，需要一點耐性，因為要利用微熱的湯把腐皮變軟，然後讓腐皮慢慢吸收鹽焗雞湯的精華。

在湯底溫熱的時候放腐皮進去，大約需要三片大腐皮去做一條素雞。

利用微熱的湯把腐皮變軟。（作者提供）

將腐皮由外接內，然後慢慢捲上去，捲起的時候你會感覺到裏面會有很多空氣，所以需要用叉子撥出空氣，素雞出來的效果才會紮實一點，捲好後我們就可以拿去蒸了。

不要忘記海南雞飯的飯也非常重要，看看以下簡單的步驟吧。

將洗好的飯放在鍋上，用油、姜和月桂葉爆香一下，然後把米飯放回電飯煲裏，然後可以將水或用剩下來的鹽焗雞湯也放進電飯煲裏。

再將剛剛爆香的油、姜和月桂葉倒入電飯煲，這樣能增加香氣，如果不夠顏色的話也可以加一些薑黃粉。

轉眼間素雞蒸好了！

拿出來後再淋上一層橄欖油，將素雞側切會比較漂亮，再放上一層非常香的薑蓉油就可以開飯了。

可以開飯了。（作者提供）

小貼士： 最好用橄欖油，因為夠濃和顏色比較黃。

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