【三餸一湯食譜】酸菜魚+辣子雞+尖椒皮蛋+涼拌沙葛黑木耳

你是否愈吃愈辣，愈辣愈起勁？不妨考慮嘗試集香、麻、辣於一身的四川菜！川菜不只有擔擔麵、宮保雞丁，更有其他饞涎欲垂的香辣食譜，只要有某幾款調味料，在家也能輕鬆煮出川菜，過過辣癮。

川菜總讓人覺得是一款比較難掌握的菜，因醬汁的調配看似比較複雜，其實只要有齊基本的調味料，隨時可以根據自己喜好調製惹味辣汁，亦可以配上花椒、八角、花椒油等香料令味道更完整更多變化。

川菜基本調味料：辣椒油、辣椒醬、麻辣醬、陳醋、熟油、紹興酒、豉油

以下四款是近年深受港人歡迎的川菜，集結酸辣、麻香的冷熱盤。

酸菜魚

酸菜魚是四川人經常做的一道家常湯品，這個簡易版做法簡單，而且湯㡳味濃而不膩，酸酸辣辣帶點鮮甜，非常開胃。想講究點的話，也可以買魚滾一鍋奶白魚湯，令鮮味加倍。

簡易版酸菜魚

【酸菜魚食譜】簡易版酸菜魚30分鐘搞定！酸辣麻香程度悉隨尊便

酸菜魚食譜

辣子雞

辣子雞是近幾年香港人愛的川菜種類之一，以為這些麻辣菜式一定要買幾十種香料，殊不知比想像中方便得多，以下示範簡易辣子雞的做法，15分鐘搞掂！

辣子雞

【辣子雞食譜】15分鐘炮製麻辣重慶菜 材料簡便只需4步驟！

辣子雞食譜

尖椒皮蛋

川菜中的涼拌菜怎小得尖椒皮蛋？溏心皮蛋配以酸麻醬汁，惹味開胃，分分鐘味道比連鎖店的更深得你心！

尖椒皮蛋

【尖椒皮蛋食譜】紅油陳醋青辣椒 自選辣度晶瑩流心

尖椒皮蛋食譜

涼拌沙葛黑木耳

除了拍青瓜、麻醬番茄外，酸辣木耳跟沙葛也是上佳的涼拌菜，15分鐘的簡單小食，酸辣的味道，跟米線舖的不遑多讓。

涼拌沙葛黑木耳

【素食食譜】涼拌沙葛黑木耳 酸辣清爽生津降血壓