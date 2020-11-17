阿爺廚房｜用酸梅調製醬汁較醋山楂柔和？鼎爺7招教你煮出咕嚕肉

鼎爺在拍攝食譜的尾聲，中途小歇的時候，有感而發地說：「菜式要煮得美味，一定要用腦和心思。」沒錯，相同的食材、相同的調味料，落在不同的人手中，效果迥異。烹調食材的先後次序、配搭、火候，對食物美味與否也起成敗的關鍵。以下「鼎爺咕嚕肉」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。

咕嚕肉材料

粉漿

醬汁

鼎爺咕嚕肉食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。