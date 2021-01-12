【素食譜】素魷魚魚蛋配秘製咖喱汁　提香增鮮多加一種醬好味爆燈

街邊「篤」咖喱魚蛋、吃咖喱魷魚，可能是很多人日常會做的事，素食者卻不然。想品嘗咖喱魚蛋和魷魚的滋味，用簡單做法也能輕鬆掌握。獨門咖喱汁保證惹味！善用杏鮑菇來仿製魷魚，搭配素魚蛋，好味程度可媲美真正的咖喱魷魚魚蛋。

咖喱素魷魚魚蛋，好味程度可媲美真正的咖喱魷魚魚蛋。

用杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，將素魷魚圈先汆水，可增加彈牙口感，吃來好比有韌性的魷魚圈。素魚蛋在素食材店中可見，解凍後用，同樣先汆水，去掉素魚蛋的油膩。

素魚蛋在素食材店中可見，解凍後用，先汆水去掉素魚蛋的油膩。

獨門咖喱汁的重點是素燒烤醬，咖喱汁的精華除了是咖喱膏、咖喱粉或咖喱醬之外，加些許燒烤醬，或叉燒醬，或海鮮醬，更能提升咖喱汁帶少少甜的底味，加素蠔油增加鹹鮮及色澤。這份食譜素食人士可享用，因此醬料也用了素醬，若非素食者不需刻意購買。

用杏鮑菇代替魷魚，將素魷魚圈先汆水，可增加彈牙口感，

此外，食譜中還有蒜及洋蔥，如果不吃五辛的要留意，可選擇不加蔥蒜製作，但相信香味會大大減低，因為香辛料都有提香及提味的作用，故此吃蔥蒜的朋友可以按自己喜好酌量加多或減少。

咖喱素魷魚魚蛋食譜

攝錄：詹郭敏、陳嘉杰

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳嘉杰

剪接：呂

健康小貼士︰

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

杏鮑菇有豐富的蛋白質及膳食纖維。

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