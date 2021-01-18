【新年糕點食譜】電飯煲蘿蔔糕南瓜糕免睇火　紅棗糕紅豆糕人氣旺

金牛將至，送舊迎新！當旺的人氣賀年糕點出籠，除了一般常見的芋頭糕、馬蹄糕及蘿蔔糕，不如搞搞新意思，用電飯煲做蘿蔔糕、南瓜糕；用紅豆沙製紅豆糕；再用紅棗茶、椰汁炮製千層紅棗糕。是時候大展身手，一躍龍門，「升呢」十倍。

紅棗糕

紅棗糕︳棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

紅棗糕（劉晴攝）

自家製的紅棗糕，可以控制糖及油的多寡，最需要耐性是壓棗蓉取紅棗水的過程，其他步驟算是簡單。紅潤晶瑩的外表，感覺大方喜慶。在紅棗層之外，摻入椰汁糕，梅花間竹的心思令紅棗糕錦上添花更具層次，棗香及椰香完美融和非常匹配。

紅棗糕食譜

紅豆糕

紅豆糕︳簡易賀年糕點 粒粒紅豆香甜軟糯款客最啱

紅豆糕（劉晴攝）

粒粒紅豆，香甜軟糯，是永遠吃不厭的經典甜品。紅豆必須煲至軟腍，起沙更好，把豆和水分隔，加入粘米粉和粟粉等蒸45分鐘便可。甚至可以買罐裝即食紅豆，更省時省力，不過味道偏甜，須減糖分量，但豆香自然不及新鮮紅豆。

紅豆糕食譜。

南瓜糕

電飯煲食譜︳南瓜糕金黃喜慶 免睇火不黐底一煲過超方便！

（詹郭敏攝）

用電飯煲炮製南瓜糕，橙黃色的南瓜也可做成糕點，金金黃黃十分喜慶。建議用栗子南瓜來做，質地夠綿滑，蒸熟後要趁熱壓爛才均勻成南瓜蓉。另備一些南瓜粒，切成比骰子般略小的尺寸便合適，此舉避免糕身易散易爛。將南瓜糕切成一片片，可混合蛋漿香煎便成黃金南瓜糕。這份食譜所用的電飯煲火力是300W，容量0.6升。

電飯煲南瓜糕食譜

蘿蔔糕

蘿蔔糕食譜︳電飯煲蘿蔔糕 一煲過免睇火去澀味要放什麼？

電飯煲蘿蔔糕。（馮嘉雯攝）

用電飯煲煮蘿蔔糕，直接在飯煲中炒材料，放入蘿蔔絲、粉漿等，一按掣便可，不用睇火。蘿蔔和粉的比例，有人喜歡3比1，有人喜歡4比1，視乎你喜歡口感軟綿，還是堅挺一點。想加添滑溜，可加點粟粉。臘腸、冬菇、蝦米是蘿蔔糕的三寶，毋須多放調味料已很味美，加少少糖可消除蘿蔔的澀味。