【素食譜】千張旺菜卷低醣低卡簡易住家菜　清爽不鬆散4大貼士

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-09 12:45

千張，又稱豆皮或大豆紙，是豆腐經由高溫壓製而成，含豐富蛋白質，最常用於雞捲及蝦捲等包捲食材，可煎、焗及蒸做各式料理，具豐富蛋白質，並富飽足感。旺菜卷跟腐皮卷實屬大同小異，只是外皮用了旺菜代替腐皮，包裹多樣的蔬菜餡料，只宜蒸！然後加上玻璃芡，千張在此食譜中穩固了旺菜卷，使製成品不易穿餡。

千張旺菜卷，千張在此食譜中穩固了旺菜卷，使製成品不易穿餡。

餡中的蔬菜包括鮮百合、甘筍、木耳及露筍，將露筍、木耳及百合汆水，瀝乾備用，可提升爽脆度、去除雜味，而且半燙熟蔬菜餡，當成品出鍋後，內外熟度均一致。旺菜在滾水中燙軟後，取出，放到乾淨的廚房紙或毛巾上吸乾水分，避免過分弄濕千張（大豆紙），蒸時也免出水過多。

旺菜在滾水中燙軟後，要吸乾水分，避免過分弄濕千張。

將兩片旺菜放在千張，放入炒過的餡料捲好，包餡時要盡量裹緊食材，成品的口感更紮實，賣相更佳，將旺菜卷放在碟上，放入蒸鍋，用大火蒸5分鐘，開蓋，淋上醬汁，最後才淋芡汁能添色增味之餘，也避免旺菜卷在清蒸時出水太多。

千張旺菜卷食譜

攝錄、攝影：詹郭敏、陳嘉杰

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

千張由黃豆製成，看起來像紙，薄可透光，也被稱為大豆紙，低醣及低熱量，可取代蛋餅皮及麵皮。 旺菜（娃娃菜）熱量低，含β-胡蘿蔔素、鐵、鎂，其中的鉀能將鹽分排出體外，有利尿作用。

千張由黃豆製成，低醣及低熱量。

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